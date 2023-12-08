Gazze ölürken insanlığı diriltiyor.

Müslümanlar eti ile kemiği ile bu ruhun yanında durmak zorunda.

İmanımız, itikadımız bize bunu emrediyor.

Soru yok, tereddüt yok, her şey o kadar açık ki, daha ne mucize bekliyoruz.

Modern zamanlarda bir Bedir mi, bir Uhud mu arıyorsun, dön Gazze'deki cihada bak.

Gazze, şehit şehit büyüyen bir zafer.

İman küfür mücadelesi bundan daha net olamazdı. Bir avuç Müslüman küresel şer ittifakına karşı destansı bir mücadele veriyor. Bu, sadece düşmanın tanklarına karşı verilen sıcak çatışmadan ibaret değil. Küresel bir illüzyon sarsılıyor, insanlığın üzerindeki küfür tozunu atan devrimci bir mücadele bu.

Gazze çocuklarını feda ederek insanlığı diriltiyor.

ŞER GÜÇLERİN İTTİFAKI.

Kanaatimiz odur ki İngiltere, ABD, Çin, Rusya ve Fransa, parsel parsel eylemişler dünyayı. Kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmekten başka iş yapmıyorlar. Güvenlikleri dışında hiç kimse emniyette değildir. Zira Siyonizm hepsine egemen olmuş durumdadır. Baksanıza evrenin her köşesinde onların bulundukları yerlerde kan vardır, zulüm vardır, göz yaşı vardır, sömürü vardır, vahşet vardır; kâinattaki mevcut bütün güçleri kendilerine bağlamış olarak insanlığa meydan okumaya devam ediyor.

Filistin'e saldıran işgalci terörist İsrail bunlar sayesinde tüm insanları hedefine almış vaziyettedir.

Genelde ey insanlar, özelde ey müminler! Tarih bize göstermiştir ki kuruldukları günden beri BM Teşkilatı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve buna benzer irili ufaklı ne kadar evrensel nitelikli kuruluş varsa (gösteriş için yapılan iyi görünümlü faaliyetler bir yana) toptan Siyonizmin hizmetindedir. Böylece Siyonizm dünyaya hakim olmuştur.

İnsanların ve bilhassa Müslümanların şer güçlere karşı kendi aralarında kenetlenmesi, tek vücut olması, bir yumruk gibi güçlenmesi, fiili duayı gerçekleştirmesi elzemdir, çünkü Yüce Allah zalimleri Müslümanların eliyle cezalandırmak istiyor. "Muhammed Allah'ın Resulüdur. Onunla beraber olanlar düşmanlara karşı şiddetli kendi aralarında ise merhametlidirler" ilahi beyanıyla hareket etmek müminlerin görevidir. Onun için batılı ayakta tutmaya çalışıp hakka meydan okuyanlardan hayır beklemek beyhudedir. "Ancak müminler kardeştir" ilahi mesajını ve "Müslüman Müslümanın kardeşidir"

Hz. Peygamber'in nebevî tebliğini ve benzeri esasları dinlemeyip nice İslâmi hükümleri hiçe sayanların düştükleri acı durumu anlatmaya gerek yoktur. İhmalkar ve kesul davrandıklarından dolayı belki en büyük haksızlık ve zulüm "ben Müslümanım" diyenler tarafından işleniyor. İblis şimdi her türlü öldürücü silahı atıyor, başta fosfor bombası olmak üzere hayatı yok edici ne varsa onları kullanmaktan çekinmiyor.

Bu terörist bu vahşi caniler herkesin gözü önünde çoluk çocuk demeden, yaşlı, genç, kadın dinlemeden açıkça ne kadar rahat cinayet işliyor. Ey dünya insanları, nerdesiniz? Fıtrata uygun "Bir insanı öldürmek bütün insanları öldürmek gibidir, bir insanı yaşatmak da bütün insanları yaşatmak gibidir" ilahi düsturunu nasıl unutuyorsunuz? Göz göre göre vahşetin ıcra edildiği seyirci kalınan her olayda sorumluluk vardır. Sözün bittiği yer çoktan geçiyor. Mazlum insanlara yapılacak asıl yardım zalimin behemehal hakkından gelmektir. Ya Rabbi! Mazlum kullarına yardım et.