Tavit Köletavitoğlu -2

Daha sonra üniversite sınavlarına giren Köletavitoğlu, İstanbul’un hızlı gece hayatına girmemek için özellikle tercih ettiği Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Şehir ve Bölge Planlama bölümünü kazandı... Okurken, müzikle ve sporla ilgilendi ve kürek milli takımına seçildi.

Ermeni kökenli olması nedeniyle kürek milli takımına girmesi problemli oldu. Yaptığı spor bir takım sporu olduğu için 8 veya 4 kişinin içinden bir kişiyi feda etmek çok göze batmayacaktı. Milli takımı hak ettiği halde yetkililer takıma almamak için sebepler ürettiler fakat bu dalda başarısı yadsınamayacak olan Tavitoğlu teklerde de Türkiye Şampiyonu olunca artık yapacak bir şeyleri kalmayan idareciler bu başarılı sporcuyu Milli Takıma almak zorunda kaldılar. Kürek gibi zor bir spor dalında 8 sene üst üste milli olup milli takım kaptanlığına kadar yükseldi. Daha sonra kürek sporunu bıraktıktan sonra Kürek Federasyonu yönetim kurulu üyesi, Teknik komite başkanlığı ve Asbaşkan olarak görev yaptı...

Köletavitoğlu, üniversiteden mezun olduktan sonra, 1974 yılında, Turizm Bakanlığı’nın bir projesine dahil oldu ve böylece turizm hayatı başlamış oldu...

Başladı başlamasına ama Türk Turizmi o yıllarda emekleme döneminde bile değildi henüz. Turizm o dönemlerde küçük kapasitelerde ve ağırlığı İstanbul’da olmak üzere işliyordu. Uçak bu kadar yaygın değildi. İstanbul’a gelen turistler buradan küçük ve büyük Anadolu turlarına çıkarlardı. Hemen hemen tüm turistlerin Anadolu ile bağlantısı İstanbul ya da buradan uçakla gittikleri Ankara üzerinden olurdu. Antalya diye bir yer ise o dönemde yoktu, 1980’lere kadar da olmadı”...

İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil’in çağrısıyla ulaşım danışmanı olarak göreve başladı. Ancak çok geçmeden 12 Eylül yaşandı ve ihtilalle gelen komutanlar tarafından görevden alındıdı. 6-7 ay içerisinde önce kamudan sonra da belediyeden ayrılmak durumunda kalınca, ‘Özel sektöre geçeceğim, artık devletle işim olmaz’ dedi ve O dönemden beri yeminini tutup ve devletle iş yapmıyor. O yıldan bu tarihe kadar hep özel sektörde çalıştı...

Net Holding’te çalışırken, holding bünyesinde bir yapı şirketi kurdu ve 17-18 yıl aradan sonra İstanbul’a yapılan ilk 100 odadan büyük otel olan Laleli Ramada’yı hayata geçirdi.

Yine Net Holding bünyesinde çalışırken, Türkiye için çok önemli bir ilke imza attı. Net Holdingi Newyork borsasına dahil etmek için tüm girişimleri yaptı ve şirket tam borsaya girecekti ki Körfez krizi patladı ve bu proje gerçekleşemedi. Yoksa Newyork borsasına giren ilk Türk şirketi Türkcell değil, Net Holding olacaktı...

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Sanayiciler için TÜSİAD ne kadar önemli bir kuruluşsa, turizmciler içinde TYD (Turizm Yatırımcıları Derneği) o kadar önemlidir!...

Tavitoğlu Net Holding’te çalışırken, Barlas Küntay da Net Holding’in yönetim kurulu Başkan vekili idi.

TYD nin kurulması için büyük çabalar gösteren Tavitoğlu, dernek kurulunca Barlas Küntay’ın başkan olması için çalıştı ve beş yıl onun yardımcılığını yaptı. Barlas Küntay’ın koltuğunu devretme kararı alması üzerine Tavitoğlu ve bir başka başkan yardımcısı başkanlık için yarıştı ve Tavit Köletavitoğlu seçimi kazanarak TYD Başkanı oldu. 4 sene bu önemli derneğe başkanlık yaptı.

Turizm Bakanlığı ile yürüttüğü çalışmanın sonrasında kendi şirketi Atlas’ı kurmayı planlayan Köletavitoğlu, Yapı Kredi’nin o dönemki genel müdürü Burhan Karaçam’ın ısrarlarına dayanamayarak Yapı Kredi’de çalışmaya başladı. Köletavitoğlu’nun Yapı Kredi dönemindeki çalışmaları ise Türkiye’de otelciliğin gelişimi anlamında önemli veriler sunar nitelikte...

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Türkiye’nin en önemli turizmci ve şehir planlamacılarından biri olan Tavit Köletavitoğlu, “Malatya için plansız bir şehir benzetmesi yaparak, kuzey çevre yolunun Malatya için bir cinayet olduğunu ve ilerde bu kararı verenlerin çocuklarına hesap veremeyeceklerini, bu karardan dönülmesi gerektiğini israrla vurgulayarak, Malatya Bahçeşehir olacak tek şehirdir. Malatya bahçeşehir olmalıdır” diyen Tavitoğlu, turizmi pespayeleştiren, ayaklar altına alan insanlara ithafen “Ben turizmci değilim’ başlığıyla anılarını kaleme almak için çalışmalar yapmakta...

2001 yılında Para Dergisi okuyucuları tarafından “Yılın Altın Adamları” yarışmasında Yönetim dalında birincilik ödülü alan Köletavitoğlu, Çeşitli gazete ve dergilerde, kentiçi ulaşım, planlama ve turizm, bölgesel kalkınma ve tanıtım konulu makaleler yazdı. Hobileri arasında Müzik, kitap (tarih, ekonomi-coğrafya, gezi), yüzme, jogging, hiking, trekking, briç ve seyahatler önemli bir yer tutar.

1994’den bu yana T. Milli Olimpiyat Komitesi üyesidir.

Köletavitoğlu’nun evli, endüstri mühendisi bir kızı ve bilim felsefesi okuyan bir oğlu vardır.

Tek derdi, Türk Turizmini, Dünyaya nasıl entegre edebiliriz olan, bu ülke için herkes kendi işini en iyi yaparak “Türkiye için bir çoban ateşi” olmalı diyen, Hemşehrimize bundan sonraki hayatında mutluluklar ve daha nice başarılarla dolu yıllar diliyorum.

Yine bir değerimizi andık, sizlere de hatırlattık...

Selam olsun Malatya’mın güzel insanlarına…

Yazarın notu: 6 Şubat depreminden sonra, Malatya’nın yeniden yapılandırılmasında Türkiye’nin en önemli şehir planlamacılarından olan Tavit Köletavitoğlu’nun fikirlerine maalesef itibar edilmemiştir…