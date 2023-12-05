Arguvan deneme tahtası mı?

Profesyonel bir takım olmak adına verilen mücadele için milyarlar harcayan kulüpler yanlış teknik adamlar ve iş bilmeyen amatör yöneticiler yüzünden bir bir kapanırken yapılan borçlar yüzünden birçok yakın tanıdıklarımızın evlerine ve iş yerlerine gelen icraları unutmuş değiliz.

Kulüplerin vergi SSK ve teknik adam ve oyunculara ödenmeyen plansız transferler yüzünden kulüplerin nasıl bir duruma düştüğüne şahit oluyoruz.

Arguvan takımını profesyonel lige çıkması için verilen çaba ve emeklerin nasıl heba olduğunu görmek gerçekten bizlere acı veriyor.

Deneme tahtası durumuna gelen Arguvan takımı liyakatsiz hoca sendromuna son vermeli. Hiç tecrübesi olmayan ve takımı en azından devre arasına kadar sevecen bir tavır ve motivasyon ile götürecek bir teknik adama gereksinimi varken sadece eş dost tavsiyesi ile takımın heba edilmesi ve yıllarca verilen emeğin boşa gitmesi gerçekten bizlere acı veriyor.

Acilen radikal karar alınmalı ve takımı toparlayacak ve arkadaşlık ortamını geçen yıldaki duruma getirecek bir ismin mutlaka takımın başına gelmesi lazım.

Sayın Belediye Başkanının verdiği emek ve çabayı taktir ediyoruz, ancak başkanın elini, masaya vurması ve acil olarak takıma neşter vurması lazım.

Gruplaşmaların olduğu ve takımı geçen yıl ligde tutan oyuncular üzerinde deney yapan bir hocanın sadece takıma zararı bir tarafa büyük emekler verilerek birçok insanın emeğinin boşa giderek küme düşme durumuna gelmesi tüm Malatya sporseverleri üzmekte.

Zaman kısa süre dar acilen neşteri vur Mehmet Başkan, yoksa iş işten geçtikten sora dünyaları harcasanız bu takımı kurtaramazsınız.