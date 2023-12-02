1.Amatör Lig

Malatya 1’nci Amatör Küme Futbol Ligi hafta sonu başlıyor

Yıllardır hep söylüyoruz Malatya'da niye futbolcu yetişmiyor diye. Bu konuyu 7’den 70'e herkes konuşur. Malatya'da şu anda 3 sentetik çim var. Yeşiltepe 1, 2 ve 3 numaralı statlar diğer taraftan da birçok ilçemizde Spor İl Müdürlüğü'nün yapmış olduğu statlar var. Bu statlar gerçekten futbola yeterince hizmet ediyor mu etmiyor mu bu da tartışılıyor.

Üç ay önce başlayan U18 Futbol Ligi'nde 2 grupta 18 takım vardı. Bu takımlar büyük sıkıntılar içerisinde maçlara çıkıyordu. Bu sezon birçok takım maddi ve manevi olarak maça çıkmadığından dolayı lige veda etti.

Amatör küme futbol takımlarının başlarında bulunan değerli kulüp başkanlarının maddi sıkıntılar içerisinde savaştığını tüm âlem biliyor. Malatya'da Büyükşehir Belediyesi ve 13 ilçe belediyesi var. Devletin bütçesinden bu belediyelere, spora destek için binde bir katkı payı vermiş. Bu katkı payını amatör spor kulüpleri için hiç bir belediye kullanmıyor, niye?

Yıllardır bu sayfadan yazıyorum, Malatya Amatör Kümede mücadele eden, takımlarımıza yetkililerin maddi, manevi destek olmaları yönünde zaman zaman çağrı yapıyoruz. Bazen bu yerine ulaşıyor bazen ulaşmıyor.

Spor tesisi konusunda Amatör Evi 2 numaralı sahada sıkıntımız var. Ligler bu hafta başlıyor. Kulüplerimizin şu anda malzeme yönünde sıkıntıları var, bu sıkıntılar bir şekilde sahaya yansıyor. Sıkıntılar içerisinde mücadele eden, gençlere sahip çıkan Malatya amatör kulüp başkanlarına, yöneticilerine gerçekten teşekkür ediyorum.

45 yıldır Malatya amatörün içerisinde olan bir insan olarak gerçekten 2 sene önce, pandemiden dolayı birçok kulüp sıkıntı yaşadı. Bu senede depremden dolayı sıkıntılar yaşandı. Yenimalatyaspor başta olmak üzere birçok takım ligden çekildi.

Futbolda yeni değişen kurallar var bunları gerektiği şekilde futbolculara yansıtamıyorlar. Geçtiğimiz senelerde Malatya amatöründe birçok kulübümüze hakemler tarafından yeni oyun kuralları anlatılırdı.

Bu sezonda birçok ilde olduğu gibi hakem sıkıntısı var. Malatya Amatör Futbol liginden hiçbir futbolcuyu veya hakemi profesyonel anlamda bir üste veremiyoruz. Kısaca futbolcu yetiştiremiyoruz, hakem yetiştiremiyoruz. Niye? Ben bunu sizlere sunuyorum, siz karar verin. Bu konuda söyleyecek çok şeyler var. Ben buradan sayın belediye başkanlarımızdan rica ediyorum. Spor için verilen binde bir katkı payını kulüp yönetimine vermeniz konusunda rica ediyorum.

Malatya 1’nci Amatör Küme Futbol ligi 2023-2024 futbol sezonu hafta sonu oynanacak 16 maçla başlıyor. Hafta sonu oynanacak müsabakalara futbol severlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. 2 yıldır pandemi ve depremden dolayı oynanmayan yerel liglerde yeni sezonda amatör futbolcuların ve futbol severlerin sabırsızlıkla beklediği 1’nci Amatör Küme müsabakaları nihayet hafta sonu başlıyor. Bu sezonda oynayacak takımlara Busabah ailesi adına başarılar diliyorum.