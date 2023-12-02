Ağır hasarlı eğitim

Yıkıntılar arasında geçirdiğimiz günlere inat yaşamak için tabiri caizse savaşan, yeni bir hayat kurmaya çalışan bir gurubuz bu ülkede. Israrla beklediğimiz şehrin temizlenmesi ve yeni haline kavuşması temennisiyle günümüze gün ekleyerek her gün diğer bir günü aratıyor.

Eğitim camiasının her bir neferinin beklediği açıklamalar yapılmazken ağır hasarlı okulların yıkım beklemesi, okulların birbirine eklenip eğitime devam edilmesi zaten aksak olan eğitim alanlarımızı kötürüm haline getirmiş durumda.

Aynı okul içerisinde 2-3 kurumun ders vermesi otorite boşluğu ve daha nice sorunlar gençlerimizin, çocuklarımızın eğitimine neşter vuruyor. Öğretmenlerimiz bu kurumlarda bazen umutla tutunup mesleğini icra etse de ruh halleri pek iyi durumda değil. Öğrencilerimiz eğitim hayatının gerçeği olan sınav sistemine ayak uyduramamışken bu şekilde olmayan eğitim ortamında diğer illerde bulunan rakiplerine yetişip yarışmaya çalışıyor.

Bakanlığın özel okullara teşvik vererek deprem bölgesi öğrencilerini açıkça bu ortamdan bir nebze olsun ayırmaya çalışıyor. Devlet okullarında çalışma ortamı bulamayan öğrencilerimizin özel okullara transferi amaçlanmış olsa da özel okula gidemeyen, gidecek gücü olmayan çocuklar ne duruma düşecek sorgulanmalı. Bu tür sözde iyileştirmeler yerine özellikle sınav grubu için pozitif ayrımcılık belirlenmeli ve bu bölge biraz olsun iyiliği hissetmeli.

Bu bölgenin toparlanıp kalkınması için öncelikle ruh hallerinin toparlanıp düzelmesi gerekiyor ancak şu ana kadar yapılan çalışmalar yetersiz kaldığından bölge halkı öğrencisi, öğretmeni tümüyle zor bir dönemden geçmeye çalışıyor devlet büyüklerimizin ve Malatya bürokratlarının bu ortamın düzeltilmesi ile ilgili tez elden bir çalışma yaparak en azından toplumun kurtarıcı unsuru olan eğitime öncelik ve ayrıcalık vererek eğitim ortamının yaşanılabilir hale gelmesi için ön ayak olmaları gerekmekte.

Şu an görünen, yaşanılan ortamda eğitim adına konuşulacak pek bir şey olmasa da temennimiz önceliğin ekonomi gibi eğitime de verilmesi ve bu ortam hakkında iyileştirme düşüncelerinin harekete geçmesidir. Aksi halde eğitim kavramı adı altında benliğimizi, geleceğimizi, o çok korktuğumuz ekonomik ortamımız dahil her şeyimizi kaybetmiş olacağız.

Saygı ve sevgiyle...