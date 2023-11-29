Nar tüketelim!

Narın sağlığa en faydalı özelliklerinden biri güçlü bir doğal antioksidan olmasıdır.

Antioksidanlar vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir, hücreleri serbest radikal hasarından korur, kanser gibi hastalıkları önler, iltihaplanma ve yaşlanmanın etkilerini azaltır.

A, C ve E vitaminleri açısından zengin olan bu meyve, aynı zamanda antiviral ve anti-tümör özelliklere de sahiptir.

Nar, çinko, fosfor, magnezyum ve demir bileşikleri açısından zengin ve tıbbi özelliklere sahip bir meyvedir. Ancak şeker içeriğine dikkat edilmelidir.

Narın içerdiği polifenoller antioksidanlar olarak işlev görmektedir.

Nar, kan damarlarını korur, gençleştirir ve böylece kan dolaşımını iyileştirerek kalp ve damar sağlığını koruyabilmektedir.

Nar içeriğinde potasyum, kalsiyum ve demir minerallerinin yanı sıra A, C vitamini, K, B vitaminleri ve folik asit de bulunur.

Nar antioksidan içeriği en yüksek meyveler arasında yer almaktadır.

Nar meyve ve meyve suyu kullanımlarının yanında, narçiçeği, nar kabuğu, nar çekirdeği yağı, nar sirkesi ve nar ekşisi olarak besin ve kozmetik sanayinde kullanılmaktadır.

100 gram nar da ortalama;

Kalori 80 (kcal)

Karbonhidrat 18 (g) bulunmaktadır.