Ateşe bir damla su olmak

Her yıl 24 Kasım günü “Öğretmenler Günü” olarak kutlanır. Günün anlam ve önemine binaen “hiç tasvip etmem” etkinlikler yapılır. Göze çarpan en bariz etkinliklerden biri;

“Öğretmenlik kutsal meslektir” söylemi,

Diğeri “tüketimde yarışmak” olarak karşımıza çıkıyor.

Ne acıdır ki, bu kutsal mesleği hakkıyla yaşatamıyoruz.

24 Kasım gününün anlam ve önemini insanlarımızın birçoğu bilmez lakin tüketimde adeta yarış halinde oluyorlar.

TBMM tarafından 24 Kasım 1928 günü Mustafa Kemal’e ‘’Başöğretmen’’ ünvanı verilir.

1981 yılında ise bu gün TBMM kararı ile ‘’Öğretmenler Günü’’ olarak kutlanır olmuştur.

Birde 1994 yılından beri 5 Ekim günü UNESCO tarafından ‘’Öğretmenler Günü’’ olarak kutlanmaktadır.

Öğretmenlik mesleği; manevi açıdan kutsal, beşeri açıdan ülkelerin bağımsızlık, özgürlük ve var olma sebebidir.

Eğitimde yol kat edemeyen milletler yol yürümede problemler yaşamışlardır. Bu sorunlarını ancak eğitim ile ve bu eğitimleri ise öğretmenler eliyle gerçekleştirebilmişlerdir.

Aliya İzzetbegoviç; “Yeryüzünün öğretmeni olmak için, gökyüzünün öğrencisi olmak lazım” der. Belli aşama ve süzgeçlerden geçmeden öğretmen olunamayacağına vurgu yapmaktadır. Bunu tersi bir durumda milletler geleceklerini kör, topal ve sağır olarak şekillendirirler.

Eserlerini üzerinde imzası olmayan yegane sanatkar öğretmendir; M. Kemal Atatürk,

Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir; Bernard sanaw,

Öğretmen bir kandile benzer kendini tüketerek başkalarına ışık verir; Ruffini,

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum; Hz. Ali,

Bu ve benzeri sözleri çoğaltmak mümkün…

Öğretmen milletleri ve toplulukları yönlendiren ve şekillendirendir. Milletlerin eğitim sistemleri ne kadar iyi veya kötü olursa olsun iyi bir öğretmen eliyle güzelleştirmek mümkün…

Öğretmenlik camdan ince eserler ortaya çıkaran sanatkâr gibidir. İyi işlenmezse elde edeceği ürün faydalı olmayabilir.

Toplumlar öğretmenlik mesleklerini önemsedikleri oranda gelişir ve dönüşürler.

Nemrut’un ateşine sutaşıma misalidir öğretmenlik. Belki birçoğunuz olur mu efendim ‘’öğretmen bir damla su taşıyan değildir’’. Lakin bu incelik öğretmenlik mesleğinin imkansızlıkları başarmada ne kadar mahir olduğunu göstermesi açısından önemli…

Öğretmenlik mesleğinin icrasını adeta bir orkestra şefi gibi düşünmek gerek. İncelik ve titizlik önemsenmelidir.

Öğretmenler bazen sistemsel yanlışlıklar yüzünden uygulamalarda problemler yaşayabilirler.

Sürekli sistem değişiklileri öğretmenleri yorduğu gibi hedeflerinden isabetsizlikler de yaşayabilir. Kaliteli bir eğitim çıktısı öğretmenler eliyle mümkün…

Toplumların geçmiş ve gelecek arasındaki köprü vazifeleri öğretmenlerin hedefidir.

İdeal bir eğitim seviyesine milletler kaliteli bir sistem ve vizyoner bir öğretmen eliyle gerçekleşir.

Eski ve yeni öğretmen değeri tasavvuru yapmak gerekirse aşağıya doğru yönelen bir grafik karşımıza çıkıyor.

Öğretmen paragöz, az çalışan, okula gidip gelen değildir. Ne yazık ki, toplumumuzda bu minvalde bir fikir hakim. Bu fikir ise bir istemsizlik ile karşımıza çıkıyor.

Başta izah ettiğim gibi yılda bir kez öğretmenler günü olarak kutlanan bir 24 Kasım günü var. Ben fikir olarak buna karşıyım. Öğretmenlik bir gün ile ölçülecek bir meslek değildir. Bu gün elbette ki, etkinlikler yapılabilir, önemine binaen farklı programlar yapılabilir. Lakin sadece bir gün övülüp ikinci gün eleştirilecek olmamalı…

Gün kavramları kapitalist düzenlerin insanları tüketime meyl etmek için ballandırdıkları bir yoldur. Biz insanlar ise hediye konusunda adeta bir yarıştayız gibi mücadele ediyoruz.

Her yıl 24 Kasım günü güzel mesajlar paylaşılır, teşekkürler edilir, selamlar söylenir, ama mesleğin önemi sadece bununla kalır. Bu kadar…

Öğretmen; ışıktır, gelecektir, aktördür, liderdir, sanatkârdır, ustadır, eğitim adına yaratıcıdır…

Öğretmen; Darp edilen, küfür ve hakaretlere maruz kalan olmamalı, elbette ki, herkeste olduğu gibi öğretmende yanlış yapabilir; hata yapabilir; bunlara mukabil hakarete ve darba uğramamalı (ben hakaret ve darba maruz kaldım bir öğretmen olarak).

Öğretmen; İmkânsızlıkları elde edebilir kılan bir icracıdır. Karıncanın bir faydam olsun diye ateşe sutaşıma misali, öğretmende topluma bir ses ile başlayıp milletleri ve toplumları var edendir; toluma ışık olandır.

Çaba ve çalışkanlığıyla Öğretmen; “Ateşe bir damla su olandır.”