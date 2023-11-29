Annelerle başbaşa

Çocuğuna ve kendine zaman ayırmalı bir anne.

Öncelikle kendini mutlu etmeli.

Kendine zaman ayırmayan bir annenin hayata bakışı daha öfkeli ve daha olumsuz oluyor.

Anne kendine zaman ayırmalı, bakımlı olmalı, arkadaşları ile vakit geçirmeli, böylelikle;

çocuğuyla ve eşiyle de kaliteli zaman getirmiş olur ve daha çok gülümser.

Peki, sevgili anneler muhteşem bir anne olup, aynı zaman da kendinize zaman ayırmanız, hobilerinizi gerçekleştirebilmeniz için süper kahraman mı olmanız gerek?

Farklı hobileriniz olsun, annelik rolünüzden farklı olsun, ilgi alanlarınıza göre bu değişiklik gösterebilir.

Resim kursu, dikiş nakış kursu, dans kursu, halk oyunları kursu gibi.

Size özel bir alanınız olsun. Yeter ki sen mutlu ol diyen bir eşiniz olsun.

Bunları söylemekten değil öte destek olmalı aile bireyleri.

Mutlu anne istiyorsa, aile fertleri sorumlulukları paylaşmalı.

İş bölümü yapmalısınız, ev işlerinde yardımcı olmalı eşiniz size, çocuk bakımında destek olmalı.

Sevgili anneler, önce ben, bu örnek çok veriliyordur, uçaklarda bile derler ya gaz maskesini

önce kendinize sonra çocuğunuza takın diye.

Önce siz, siz sağlıklı mutlu olun ki, çocuğunuzda mutlu olsun.

Ailenizde mutlu olsun. Kendinize çok iyi bakın. SEVGİYLE...