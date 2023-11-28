Malatya Eskiyi Özlüyor

Şubat depremlerinden beri aylar geçmiş durumda ama deprem bölgesindeki kimse bu olayı atlatabilmiş değil. Çabucak atlatılacak bir durum olmadığının elbette farkındaydık ama bütün gündemimizin bundan oluşacağını beklemiyorduk. Bugün sokağa çıkıp kime kulak misafiri olsan depremden konuşuyor, depremleri anlatıyor. Yaşanan büyük günü unutmaya artçılar da fırsat vermiyor.

Bugün sokağa çıkıp “Eskiye dair neyi özlüyorsunuz?” diye sorduğumuzda birçok yürek parçalayıcı cevaplar alıyoruz. Malatyalı bir vatandaş huzurunun kalmadığından bahsediyor, diğer bir Malatyalı ise psikolojisinin bozuk olduğundan yakınıyor, diğeri evini özlediğinden dert yanıyor. Ama herkesin ortak paydası aynı; 6 Şubat öncesi. Herkes bu paydada buluşuyor. Meğer ne değerli ve huzurlu hayatlarımız varmış. Belki yakınıyorduk, şikâyet ediyorduk ama en azından dönebileceğimiz bir evimiz varmış.

Bir vatandaş eski düzeni özlediğini bildiriyor, bir diğeri ise durumun ciddiyetinin farkına varmadan, “İnsanlar halıya basmayı özledi” diyor. Biraz durup düşününce aslında durumun çok ciddi olduğunu anlıyorsunuz. Bölgede gerçekten halıya basmayı özleyen insanlar var. Aylardır konteynerlerde, alışık olmadıkları bir hayat içerisinde yaşam mücadelesi veriyorlar. Halılar serebildikleri sıcak bir yuva hasretinde kaldı insanlar. Uzun misafirlikler artık zor geliyor.

Bunlar olurken ve insanlar hemen hemen her şeyini kaybetmişken bazı insanlar ise ilk günden beri çıkar ve durumu kendi lehlerine çevirmenin peşinde koşuyor. Bazıları kaostan besleniyor hiç utanmadan. Bunlara ne deprem korkusu etki ediyor, ne de ölüm korkusu. Para ve zenginlik ile gözleri dönmüş bu insanların. Onlara hiçbir şey olmuyor. Bencil bir şekilde sadece kendilerini, ceplerini ve makamlarını düşünürken, ölümün onları da bulacağının farkında bile değiller. Çok garip.

Malatya için bundan sonraki tek isteğimiz, bu zor günleri geçirirken, depremlerin çok sık yaşanmaması. Bilimsel olarak pek mümkün olmasa dahi, bu toprakları terk etmeyen insanlar umarım daha acı şeyler yaşamak durumunda kalmaz. Hâlihazırda ruh hali bitik olanlar ise bu sarsıntılar ile daha kötü durumlara düşmez. Umarım bu kıyameti yaşayan insanlar eski günlerine bir an önce dönebilir ve özledikleri sıcak evlerine, huzurlarına kavuşabilirler. Ve umarım bir daha halıya basmayı özleyecekleri günleri yaşamazlar.