NE AVRUPAYMIŞ BE!

Selamların en güzeli siz kıymetli okurların üzerine olsun. Sizleri muhabbetle selamlıyorum.

Z Kuşağı diye adlandırılan nesil, at eğeri misali gözlerini kapatıp hiçbir şey görmek istememeleri, cahillikleri had safhada!

Sorsan, İslam’ın şartlarını sayamayan, şehadeti dahi getiremeyen cehalet topluluğu, adeta başkaları tarafından boyalanmış bir boyama kitabı gibi.

Maçına "HAZIRLATILMIŞ" dövüşçü misali. Neyi savunduğunu ve ne konuştuğunu bilmiyor.

Ak ile karayı seçmekten aciz hale "GETİRİLMİŞ" bu neslin neticesi, ülkede aksi bir durumda arkalarına bakmadan kaçacaklar gibi duruyor!

Avrupa hayranlığı ile beslenmiş zihniyet dil ile zikir haline varma evresine ulaşmış ve edepsizce, ahlak sınırlarının dışına varıncaya kadar konuşuyorlar.

Avrupa ülkelerinde ayakaltına alınmayı yüceltenler, kendi ülkesinde nankörlük yapıyor.

Bülbülü altın kafese koymuşlar, “İlle de vatanım” demiş.

Kıymetli okurlar!

Demem o ki!

Müslümanım diye geçinenler, elin pasaklı Gayr-ı Müslim’ini salya akıtarak seyrediyor!

Pek kıymetli peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyuruyor: "Kim bir kavme benzerse o da onlardandır!" (Ebû Dâvud, Libâs, 4/4031)

Aynı kitle, Allah'ın adaletini, Kur’an'ın adaletini yan cebine koyup, elinin tersiyle itekleyip; Allah'ın Rahmetinden kovulmuş olan acizin yönetim şeklini kabul edip savunuyor!

Yahu ne Avrupa’ymış! Bi tapmadıkları kaldı!

Hiç şüphesiz, bunlar yokluk görmemiş tayfa!

Ülkeyi ev gibi düşünelim, ekonominin kötü olmasını normal karşılamamız kaçınılmaz olur, olmalı da!

Bu nesil hiç vardan yoka düşmemiş, nereden bilsin!

Hiç mi oturup büyükleri ile konuşmazlar?

Hiç mi nasihat dinlemezler?

Gerçekten ibretlik insanlar. Gerçekten ibret alalım diye yaratılmışlar!

Hiç mi okumazlar!

Hiç mi görmezler/görmek istemezler!

El insaf!

Hayat koşullarının o gibi yerlerde iyi olması veyahut iyiymiş gibi gösterilmesi, zamanında o insanların Müslümanlara ettikleri zulmün gerçeğini değiştirmez.

Şahsım adına, benim yüzüm tutmaz, her şeyi bir kenara koyup da hiçbir şey olmamış gibi aralarında yaşamayı.

Ey insanoğlu! Ne kadar da gamsız ve nankörsün! Ne de çok unutursun!

Kendi ülkende kafanı çevirdiğin her yerde caminin olduğu, istediğin yerde namazını kılabilmenin; yardımlaşmanın ve sıcak kanlılığın görüldüğü bir ülkeye sahip olmak bulunmaz nimettir görebilene.

Bunlar göremezler, İslamiyet pek de ilgi alanları değil açıkçası! Bu cümle “Z kuşağı Müslüman değil” anlamı taşımıyor ama yaşam şekilleri bu anlamı taşıyor. Bir duvar nereye meyil ederse o yöne yıkılır.

Paraya çokça kıymet verilen dönemimizin şartlarını oldukça zorluyorlar. Bu şartlar en çokta İslamiyet oluyor. Yine olan İslam dinine oluyor, yazık!

Para için yine Gayri-ı Müslim’in icadını kullanıp kendini sosyal medya da pazarlıyor. Gerçekten cahiliye döneminden bi farkımız kalmadı.

“Nice oruç tutanlar var ki, oruçlarından payları açlık ve susuzluktur. Ve yine nice ayakta duranlar / namaz kılanlar var ki, namazından elde ettiği şey yorgunluktur." (İbn Hanbel, 2/373)

Allah bizleri bu hadis ile muhatap etmesin. Lâkin şu nesile baktığımız vakit, bu hadis bize müstahak gibi görünüyor!