Senede Bir Gün...

24 Kasım Öğretmenler Günü evet bir gün...

Minik minik başlayan yolculuktan koca koca hayatlara uzanan dokunuşları sahibi öğretmen. Belki de hayatın kurucusu, bir evin mutluluğu, bir bahçenin en güzel köşesi. Ama bilinmesi gereken en önemli nokta bu insanların yeri geldiğinde aileden önde gelmesi bir çocuğun en yakını olabilmesi.

Öğretmenlik dünyanın en kutsal mesleği... Bir yaşama dokunmak, yeni bir sayfa açmak, insan yetiştirmek ne büyük mutluluk. M. Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseri olacaktır “ bu sözün temelinde görülmesi gereken öğretmenin toplumdaki statüsünün en üst seviyede olması ve saygı duyulması gerektiğidir.

Günümüzde her yıl meslek olarak daha da geriye düşen ve bu düşüşe rağmen elindeki her öğrenciye hayatındaki en önemli şey oymuş gibi davranan ve öğrencisi için çabalayan kişidir öğretmen. Toplumun en çok övündüğü ne varsa öğretmen elinin değmesiyle oluşur. Öğretmenlerin beklediği saygıyı göstermek çok da zor olmasa gerek. Öğrenci merkezli sisteme geçişle giderek değersizleşen ve sıradan memur olarak görülen hatta yatarak para kazanıyorlar denilen kişinin karşılığı olmuştur öğretmen. Bunca olumsuz duruma rağmen vazgeçmeyen tuttuğu eli bırakmayan ve yaşamı şekillendiren insana saygı duyulmaz da ne yapılır. Hiçbir öğretmen mesleğini iş olarak görmez sorarsanız çalışıyorum demez dersteyim, okuldayım der. Evden çıkarken işe gidiyorum demez mesleğine âşıktır çünkü o değer verir ama değer görmek için değil yalnızca yaptığının kutsal olduğunu bilir ona göre davranır.

“Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.” Diyen İslam halifesi varken şuan bu harflerin hiçbir önemi kalmamış gibi davranılması ve öğretmenin her türlü psikolojik baskıya maruz kalması utanılacak bir durum. Yalnızca bir güne sığan ve genelde hediye veya mesajla kutlanan gün olmaması gerekirken artık sadece öğretmenlerin birbirlerini hatırladığı kimsenin umrunda olmayan bir güne döndü. Öğrencisine bu denli bağlı ve onu kendi hayatından önde tutan öğretmen sadece bir gün değil her gün saygıyı, sevgiyi hak ediyor.

Umarım 25 Kasım’da yani senenin geri kalan her gününde, her zaman saygı duyulur ve öğretmenlerimiz de bir nebze olsun gerektiği değeri görmüş olur.

Başta meslek şehidi öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. İyi ki öğretmenim...

Sevgi ve saygıyla...