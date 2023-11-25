ÖĞRETMENLER GÜNÜ...

1970 yılında Hidayet İlkokulu’nda 1. sınıfta ve ilkokul 4 sınıfta öğretmenliğimi yapan ve bende emeği çok olan, rahmetli Haydar Öztürk, Hüsnü Hüz öğretmenimin mekanları cennet olsun.

Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.

Her geçen gün daha iyi deneyim kazanıyoruz, iyi bir eğitimin insanı nasıl etkileyebildiğini, geleceğine nasıl ışık tuttuğunu ve nasıl başarılara imza atılabileceğini.

Ve tabii ki çok iyi biliyoruz, iyi bir eğitimin ancak iyi bir öğretmenle mümkün olabileceğini. Bilgisi, donanımı, başarılarından ziyade öğrencilerine her zaman insanca yaklaşan; onlara iyiyi ve doğruyu aşılama gayretine dönüştüren öğretmenler birçok insanın hayatında son derece kıymetli bir konumda kendilerine yer buluyor.

Öğrenciyi anlayan, ona ailesinden biri kadar sıcak davranan, gerektiğinde sıkıntılarını veya sevinçlerine ortak olan, en önemlisi ona faydalı bilgiler veren ve bunları sadece öğretmekle kalmayıp öğrenmeyi de sevdiren, dolayısıyla gelecekteki eğitim hayatına büyük katkıda bulunan öğretmenlerin hakkı hiçbir zaman ödenmez.

Ben buradan rahmetli olan ilkokul öğretmenim Haydar Perçin, Hilmi Hüz başta olmak üzere Kızıma yeğenlerime, arkadaşlarıma ve grubumuzda bulunan tüm öğretmenlerimizin ve ben de büyük emekleri olan, ortaokul, lise, üniversite de bize katkı sağlayan tüm öğretmenlerimin, hocalarının ellerinden öpüyorum.