Kış gelirken patili dostlarımızı da unutmayalım

Ülkemizde sevgisi ve sadakati ile evcil hayvan olarak en çok dikkat çeken hayvan türü kediler. Yaşanan 6 Şubat depremleri öncesinde birçoğumuzun evinde beslediği evcil hayvanlarımız yaşanan depremlerle birlikte bir bir yok oldular. Asrın felaketi sonrasında beslendikleri yerlerinden olan evcil hayvanların birçoğu insanlar gibi enkaz altında kalırken, birçoğu da yaralı olarak ya barınma evlerine götürüldüler ya da sokağa bırakıldılar. Yaşanan asrın felaketi ile insanlar can ve mal derdine düşerek evcil hayvanlarını unuttular.

SAĞLIK VE STRES İÇİN DE BİZE FAYDALARI VAR

20 ila 140 Hz aralığında titreşime sahip mırıldanmaları ile stres düzeylerini düşürmede dâhil olmak üzere birçok hastalığa tedavi edici bir fayda sağlayan kedileri beslerken aslında bir yandan da çeşitli sağlıksal faydalarını da görmekteyiz.

Sokaklarda sayıları günden güne artan kedilerde ev ortamlarının dışına çıkması dolayısı ile çeşitli hastalıklarda görülmeye başlandı. Son zamanlarda sokakta yaşam mücadelesi veren kedilerin gözlerinde amansız bir hastalık süre geliyor. Vatandaşlar konuya duyarsız kalmayarak hastalık şüphesi duyduğu kedileri barınaklara götürmeye çalışsa da sokaklarda bu tür hastalıklı kedilerin sayısı oldukça fazla.

BARINMA ANLAMINDA ZOR GÜNLER YAŞAYACAKLAR

Havaların soğuması ile birlikte barınma anlamında zor günler yaşayacak olan bir zamanlar evimizde beslediğimiz kedilerimizi veya evcil hayvanlarımızı zor günler bekliyor. Hava sıcaklıklarının git gide düşmesi ile önümüzdeki zaman diliminde sokakta yaşam mücadelesi verecek olan hayvanların yardımına şimdilik hayvan severler koşmaya çalışıyor. Kimi vatandaşlar yeniden kedi sahipleniyor kimi vatandaşlar da ellerinden geldikçe sokakta kalan hayvanlara yardım etmeye çalışıyor. Bu konuya duyarsız kalmayan hayvan sever vatandaşlar soğuk havaların yaklaşması ile birlikte onlara sıcak bir yuva oluşturma mücadelesi veriyor.