Neler oluyor?

Dünya da akıl almaz durumlar yaşanıyor.

Gazze’de, Avrupa ülkelerinde, ABD’de, Arap Dünyası’nda, uzak Doğu’da, Afrika’da, Rusya ve Türkiye’de.

Tüm dünya Gazze’de yapılan soykırımı ya izlemekle yetiniyor; ya cılız kınayabiliyor; hatta bazı yönetimler destekliyor veyahut sessiz kalıyorlar. Yaşananlara verilen bu tepkilerin hiç birini tasvip etmek mümkün değil.

Avrupa ülkeleri halkları İsrail’i kınama eylemleri yapıyorlar yönetimleri ise soykırıma destek açıklamaları yapıyorlar. İsveç’te halk Siyonizm’in yaptıkları soykırımı güzel bir şarkı ile Filistin’in haklı davasını nakşediyorlar. Bunun gibi çıkışları Avrupa halklarının çoğunda görmek mümkün.

Rusya ABD’nin Siyonist rejim ve katilleri desteklemelerini kendi gelecekleri açısında riskli gördüğünden. Filistin’i hür ve bağımsız bir devlet olarak tanımaya dahi hazırdır. Çin keza Rusya’dan farklı bir tavır içinde değil. Uzak Doğu ülkeleri ABD’nin ve İsrail’in barbarlıklarını görmüyor değiller…

Arap dünyası tamamen sessizliklerine bürünerek büyük bir çıkmazın içindeler. İsrail’in “mevcut iktidarlarının gitmesini istemeyenler sessiz kalsınlar” tehditleri adeta Arap Dünyası’na füze gibi düşmüş. Herkes suspus hatta bazı Arap ülkeleri İsrail’e yaptırım konusunda “hayır” yanıtını vermişlerdir.

Mısır tamamen çıkmazda. Bir yanda Müslüman halkta gelen tepkiler diğer yanda İsrail tehditleri. Afrika ülkeleri ise sömürgeciliğin tesirinde kurtulmaya çalışmaktalar. ABD’nin yönettiği terör örgütleri ile mücadeleleri devam ediyor.

Batı sürekli İslam’ı terör ile lanse etmek için farklı ülkelerde farklı adlar ile kendi sadıkları eli ile örgüt kuruyor ve o ülkeler ile İslam’ı terörize ediyor. Hiçbir dinin terör ile anılmayacağını bildikleri halde.

Boykotlar…

İsrail menşeili ürünler Türkiye pazarına hakim durumdalar. Temizlik ürünleri, içecekler, gıda, tarım, ilaç, kredi kartları vs. Zaman zaman ülkemizde İsrail malları boykot çağrıları yapılır. Bu çağrılar kısa vadede bir nevi karşılık bulur. Bazı hassasiyetlere mütekabil boykot devam eder. Lakin belli bir süre sonra bazı boykot terk edilir. Bunun çeşitli sebepleri vardır.

Muadili veya alternatif yerli ürünler olması gereken kaliteyi yakalayamazlarsa, piyasa talebine karşılık gerekli üretimleri yapamazlarsa, halkın arzuladığı fiyat aralıklarının dışına çıkarlarsa, boykota bağlı fiyat dalgalanmaları olur ise boykot ürünlerindeki fiyat indirimlerine mukail bu ürünlere talebi tekrar artırabilir.

Bence Siyonistlere karşı en anlamlı ve kıymetli boykotları Cristiano Ronaldo yapıyor. Törenlerde dahi Siyonistlerin ellerini sıkmıyor. Filistin bayrağını sırtında taşıyor. Arap Liderlere en büyük darbeyi ise Lübnanlı şarkıcı Julia Boutros seslendirdiği şarkı ile vurdu. Yapılacak olanları sen yapmasan birileri gelir ve yapar.

Her iki ünlüyü tebrik etmek gerek. Dış ticari anlaşmalar ise yine boykotun önünde büyük engel. tazminat davaları açılabilir.

En iyi boykot ar-ge çalışmaları ve kaliteli üretim ile mümkün olacak. Meydanlarda ‘”kahrolsun İsrail” demek ile İsrail kahrolmuyor. “Türk askeri Filistin’e” demekle de sorun çözülmez. Sorunun çözülebilmesi için güçlü, özgür ve bağımsız Filistin için ekonomik, askeri ve siyasi destek gerek.

Mescid_i Aksa’nın huzuru için üç semavi dinlerin temsilcileri hem fikir olmalılar. Katil ve siyonost İsrail’e dur demeliler. Terör devleti istemiyoruz sesleri uluslararası kuruluşlarda yankı yapmalı. Bu durumlar yaşanmazsa başta ABD olmak üzere Arap ve İslam ülkelerindeki bağımlı iktidarlar koltukları için soykırıma ses kalacaklardır ki, kalıyorlar.

Katil ve Siyonist İsrail’e karşı iktidar ve nefis adaleti değil Hz. Ömer ve Selahaddin Eyyubi adaletleri gerek. Çocuk katillerine kim dur diyecek akıllı vicdanların bunu düşünmesi gerek. Bugün olmazsa yarın çok geç olabilir.

Neler mi oluyor, dünyadaki tüm ülkeler kendi menfaatleri doğrultusunda saflarını belirginleştiriyorlar. Türkiye’yi bunlardan müstesna tutuyorum. Türkiye’nin derdi insanlık ve kutsal Mescid_i Aksa, iktidarlarını kurumak için ortalık toz duman oluyor. Kim kiminle sözlü, kim kiminle evli belli değil, kimin eli kimin cebinde hiç belli değil.