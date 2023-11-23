Bir bilmecem var sporseverler?

Malatya’da yaşamak, Malatyaspor’da olmak ve Malatya futboluna katkı sağlama sevdasından dolayı, başka şehirlerin takımlarını çalıştırma tekliflerini hep geri çevirerek ünlü olma şansını elinin tersiyle iten ve vefalı Malatya’lılar! tarafından Malatyaspor Divan Kuruluna bile layık görülmeyen fedakar teknik adamımız kimdir?

Biliyor musunuz?

İşte cevabı…

1 Ocak 1939 yılında Malatya’da doğan hemşehrimiz, arkadaş çevresinin futbola olan düşkünlüğü sebebiyle çok küçük yaşlarda futbolla haşır neşir olmaya başladı.

Günün çoğunu birlikte geçirdiği arkadaşları Erol Güven, Cengiz Al, Vedat Ünsal (Hosurafoğlu Vedat), Tuncer Şekerci’nin (Çete) Adafıspor takımında oynamaları ve Adafı takımının kaptanı Kel Aziz’in (Aziz Ovagül) yönlendirmesiyle 1955 yılında Adafısporda futbola başladı…

Bundan iki yıl sonra 1957 yılında Şekerspor takımı kurulunca burada oynaması için çok baskı yapıldı ve 1962 yılında bu takıma geçti.

Şekerspor takımında oynarken antrenman dönüşü kimsenin aklına gelmeyecek feci bir olay meydana geldi… Yeğeni kamyonun altında kalmak üzereyken gençlik ve futbolculuğun verdiği çeviklikle yeğenini kazadan kurtardı ancak kendisi ağır yaralandı.

O yıllarda Malatya’nın sağlık imkanları kısıtlı olduğundan dolayı tedavi için Ankara’ya götürüldü. Dört ay hastanede, bir yıl da evinde yatmak durumunda kaldığı için ister istemez futboldan uzaklaştı.

Bu elim kaza hemşehrimizin futbolcu olma şansını kaybettirmiş fakat futbola olan aşkını bir kat daha artırmıştı.

Bu hemşehrimiz Malatya’ya teknik direktör olarak çok büyük hizmetleri olacak olan Özkan Akbulut’dan başkası değildi…

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Özkan Akbulut için artık şartlar değişmişti…

Antrenör olmak hatta teknik direktör olmak istiyordu.

O yıllarda futbol şimdiki gibi çok büyük paralar getirmiyordu. Onun için öncelikle ekmek parasını kazanmak akabinde futbolu düşünmek gerekiyordu.

Sanat lisesini bitirdikten sonra, tekniker okulunu bitirdi.

1964’de Devlet Su İşleri’nde makine teknikeri olarak çalışmaya başladı.

Artık amacına ulaşmanın zamanı gelmişti…

Genellikle Teknik adamlar, profesyonel futbolculuğu bıraktıktan sonra antrenör olmayı düşünürler. Özkan Akbulut Profesyonel futbolculuk serüveni olmadan antrenörlük kursuna katılan ender insanlardan biridir. Antrenör kursunu başarı ile bitirdikten sonra Tamer Güney, Erkan Kural, Necdet Niş, Turan Ağalday gibi isimlerle birlikte teknik direktör kursuna katıldı ve burayı da başarı ile bitirerek Malatya’nın diplomalı ilk teknik direktörü ünvanını kazandı.

1966 yılında Malatyaspor 2. Lige alınınca Uğur Ersoy ile birlikte Malatyaspor’u çalıştırmaya başladı. Tecrübeli teknik adam Uğur Ersoy’dan çok şeyler öğrendi ve zaten üst düzeyde olan teorik bilgilerini de pratiğe taşıma imkanı buldu…

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Yıl 1968…

Malatyaspor’un antrenörü Uğur Ersoy, Kütahyaspor maçı yenilgisinden sonra kendisine küfür edilmesini bahane göstererek istifa edip Adana’ya döndü.

Takımın başına getirilen isim antrenör futbolcu olarak görev yapan İsmail Kurt oldu. İsmail Kurt hem hoca hem de sol bek olarak görev yaptı. O da sezonu tamamlayamadan ayrılınca Malatyaspor cankurtaran simidi Özkan Akbulut’la sezon tamamlandı.

1968 yılında başlayan bu serüven, Malatyaspor’un başı ne zaman dara düşse Özkan Akbulut’un yetişmesiyle çok uzun yıllar boyunca devam etti…

Malatyaspor’un zor zamanlarında her daim yanında olan Malatya’nın gururu Özkan Akbulut, Malatyaspor’un kuruluşundan itibaren alt yapının oluşturulması ve yapılandırılması için büyük çabalar sarfetmiş, Malatyaspor genç takımını kurarak bir çok Malatyalı futbolcuyu Türk Futboluna kazandırmıştır.

1966 yılından 1989 yılına kadar Malatyaspor’un her kademesinde görev yapan, Malatyaspor’un ne zaman başı sıkışsa gel dedikleri bir teknik adam olmuştur. Kısaca Özkan Akbulut kendini Malatyaspor’a adamış bir spor adamıdır. 1987 – 1988 Sezonunda Özkan Akbulut’un çalıştırdığı Malatyaspor ligi Galatarasay ile Beşiktaş’ın ardından 3. sırada tamamlamış ve Balkan kupasına katılmaya hak kazanmıştır.

Daha sonraki yıllarda Futbol Federasyonunda görevli olarak milli takımlarda görev yapacak bölgenin genç futbolcularının seçiminde önemli bir rol oynamıştır.

Yöneticilik yıllarımda uzun yıllar birlikte uyum içinde çalıştığım Özkan Hocam’la daha sonraki yıllarda birçok futbol platformunda birlikte olduk.

Sevgili hocama yaptığı hizmetlerden dolayı şehrim adına teşekkür ediyor, daha uzun yıllar sağlıklı bir ömür diliyorum.