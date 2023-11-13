Güzel giyinmek artık pahalı bir hobi

Her güne yeni bir zamla ve yeni fiyat artışlarıyla uyandığımız, ekonomik sıkıntıların baş gösterdiği şu zamanlarda güzel giyinmek de masraflı bir hobiye dönüşmüş durumda. Güzel görünmek için alışveriş yapanlar bir şekilde idare edebilir fakat bu giysilere gerçekten ihtiyaç duyan insanların hali gerçekten zor. Güzel giyinmeye çalışan insanın üzerine alacağı kıyafetleri varken ihtiyacı olduğu için satın almaya kalkan insan için büyük bir gider.

Kış geliyor, kışın ve karın gelmesi herkes için romantik bir sahne değil. Evet, yapraklar dökülüyor usul usul; evet, beyaza bürünecek şehir ama bu romantizm bir kenara bırakıldığında bazı insanlar diğerlerinden fazla üşüyecek. Kar yağacak, soğuklar başlayacak. Bu da beraberinde yeni masraflar getirecek. Bazı insanlar için bu çok zor bir hal almış durumda. Çünkü alışverişe çıktığınızda anlıyorsunuz her şeyin ne kadar cep yakıcı duruma geldiğini.

Asgari ücret alan bir vatandaş üzerinden, ihtiyacı olduğu için kıyafet alan birinin gözünden bakalım bu duruma. Güncel asgari ücret 11 bin 400 TL olarak belirlenmiş. Kiraların, yemenin içmenin, faturaların dışında, bir kışlık mont en ucuz bin TL civarında. Sadece bir kazak almak 400-500 TL’lere mal oluyor. Çoluğu çocuğu olan ve asgari ücret ile geçinmeye çalışan aileleri düşünmek bile istemiyorum. Okul ihtiyaçları, kira, faturalar derken elde hiçbir şey kalmıyor geriye.

Yaşı ilerlemiş bir insan için çok fazla problem oluşturmasa da bu durum, ergenlik dönemlerinde ve gençlik dönemlerinde olan arkadaşlar için gerçekten zor. Çünkü onlar yanlış da olsa bir yarış ve gösteriş peşindeler. Çevresindekilere bakıp özenecek yaşta ve heyecan içerisindeler. Öğrenciler için bu durum zor ve gün geçtikçe de zorlaşıyor.

Estetik görünüş için ve güzel giyinmeyi sevdiği için alışveriş yapanlar için de durum çok farklı sayılmaz. Sevdiği şeyleri giymek, kendisini daha iyi hissetmek için yaptığı alışveriş bütçeleri çok fazla zorluyor. Bu ve bunun gibi birçok soruna neden oluyor bu fiyat artışı. Çünkü temel, olmazsa olmaz bir ihtiyaç bu. Tekstil olarak iyi bir durumda olduğunu söyleyen ve sık sık bu konuda övünen güçlü bir ülke için ise bu durum hiç hoşnut edici değil.