Zafer Müslümanlarındır

"Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, artık ondan sonra size kim yardım edebilir"? Al-i İmran,160

"Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a (Allah'ın dinine) yardım ederseniz O da size yardım eder, ayaklarınızı sabit tutar". Muhammed,7

Allah'ın dinine yardım etmek demek, onu yaşamak, din düşmanlarına karşı dinin yanında olmak ve dini tebliğ etmektir. Böyle yaparsanız Allah da size yardım eder. Eğer siz, kendinize, partinize, vakfınıza, derneğinize ve tekkenize değil de, Allah'ın dini hayata hâkim olsun diye çalışırsanız, Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah (cc) da size yardım eder.

"Elbette Allah kendi (dini) ne yardım edene yardım edecektir. Şüphesiz Allah çok güçlü, çok izzetlidir". Hac, 40

"Kim benim bir dostuma (velime) düşmanlık ederse, ben de ona, savaş ilân ederim."

Kim yüce Allah'ın dostuna düşmanlık ederse, Allah da ona savaş açacaktır. Allah Teâlâ'nın savaş açması, sadece faiz yiyenlere (Bakara,279), bir de bu hadisi kutside dostlarına düşmanlık edenlere olmuştur. Bu haberler, her iki fiilin büyük bir günah olduğunu ve bu günahları işleyenlere de mutlaka bir yaptırım uygulanacağını göstermektedir. Yüce Allah ile harbe kalkışanın asla iflâh olmayacağı da bellidir.

Eğer rabbimizin dostluğunu kazanabilirsek düşmanlarımıza karşı yüce Allah'ın mutlak yardımını görecek ve onun bizlere vadettiğine kavuşmuş olacağız. Yüce Allah şöyle buyuruyor:

"Allah sizden, inanıp iyi işler yapanlara va'detmiştir: Onlardan öncekileri nasıl hükümran kıldıysa, onları da yeryüzünde hükümran kılacaktır". Nur, 55

Yüce Allah şöyle buyuruyor: "Müminlere yardım etmek üzerimizde bir hak oldu". Rum,47