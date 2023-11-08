Zerdeçal besin değeri

1 yemek kaşığı zerdeçal ortalama 7 gram ve ortalama 23.9 kaloridir. Ayrıca; 0.5 gram protein, 4.4 gram karbonhidrat ve 0.7 gram yağ içermektedir. Karbonhidrat içeriğinin 1.4 gram diyet liflerinden gelmektedir ve günlük lif ihtiyacının ortalama % 6’sını karşılamaktadır. Zerdeçal, bazı temel vitamin ve minerallerin de iyi bir kaynağıdır. 1 yemek kaşığı zerdeçal; 32.5 mg omega-3 ve 114 mg omega-6 yağ asidi içermektedir.

Birçok baharat gibi, o da alternatif tıpta uzun bir zamandır kullanılmaktadır. Asya, Hindistan gibi bölgelerde, antioksidan içeriği ve iltihaplanma karşıtı özelliği ile pek çok rahatsızlığın tedavisinde popüler bir malzemedir. İçerdiği sağlıklı bileşikler ile vücutta iltihaplanmayı önlemesinin dışında zerdeçal; kalp krizi riskini azaltmada, kanser hücrelerinin büyümesini durdurmada, vücutta kireçlenmenin önlenmesinde, şeker hastalığının önlenmesi ve tedavisinde yardımcı olmada etkili bir baharattır.

Pek çok farklı mutfakta popüler bir bileşen olan zerdeçal; kendine has aroması, tatlı rengi ve lezzetinin yanı sıra, sağlık yararları ile de oldukça değerli bir baharattır.

Çorbalarda, içeceklerde, mezelerde, soslarda, çorbalarda, ızgaralarda, et yemeklerinde, çeşitli tariflerde ve bitki çayı olarak kullanılabilir.