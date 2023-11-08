Motivasyon kavramı günümüzde sıklıkla karşımıza çıkan kavramlardan biridir. Haliyle motivasyon nedir ve motivasyon nasıl sağlanır soruları olmazsa olmaz sorulardan biri haline gelmiştir.

İş yaşamında ve günlük yaşamda motivasyonu artırmak için neler yapabiliriz. Ne demek motivasyon?

Motivasyon, belirli bir hedefe ulaşmak için kişiyi belirli bir şekilde çalışmaya iten enerji ve coşku durumu olarak tanımlanabilir. Kişinin hedeflenen sonuca ulaşması için onu teşvik eden motivasyon, ne tür zorlukla karşılaşırsa karşılaşsın, kişinin bu yolda bağlılıkla ilerlemesini sağlamaktadır.

Motivasyon hayatın her yerinde karşımıza çıkmaktadır. Bizim konumuz okulda motivasyon olsun...

Eğitimde motivasyon nedir? Eğitimde motivasyon, öğrencinin hedefe ulaşma arzusu ve bu hedefe ulaşmak için gösterdiği çabadır. Motivasyonun temelinde ihtiyaç vardır, ihtiyaç insanı harekete geçiren gücü oluşturur.

Örneğin; bir öğrencinin istediği bir okula gitmesi onun ihtiyacıdır ve bu ihtiyaç öğrenciyi belli bir amaç edinmeye, ardından gerekli davranışları yapmaya itecektir. Motive olmuş birey bir amaç sahibidir. Ders çalışmak için motivasyon nasıl artar?

Ders çalışma motivasyonu sağlamak için şunları yapabilirsiniz: Sosyal medyada geçirdiği süreyi azaltın onunla beraber sizde telefonu bırakın elinizden. onu motive ederken kendinizde motive olmuş olursunuz.

Ona belirli ödüller verin. Sinemaya gitmek veya dışarda yemek yemek, birlikte vakit geçirmek gibi... Size de iyi gelecektir. Çalıştığınız alanı düzenli tutun. Düzen motive eder, daha çok çalışma isteği duyar. Arkadaşlarınız ile ders çalışmayı deneyin. Çalışma sürenizi doğru belirleyin. Kesinlikle programlı bir şekilde çalışmak daha motive eder.

Ders çalışmak nasıl zevkli hâle getirilir? Ders Çalışmayı Nasıl Eğlenceli Hale Getirebiliriz? Müzik Ruhun Gıdasıdır. Ders çalışırken ona iyi gelen bir müzik açabilirsiniz. Eğer, onu motive edecekse neden olmasın. Ama dikkatini dağıtıyorsa kesinlikle sessiz ortamda olmalı. Keyifli Bir Program. Benim en çok sıkıldığım şu saatte bunu çalışmalısın gibi bir program... Program keyifli olmalı...

Molalarla onu ödüllendirin. Bu ödül bir kek ya da tatlı bir anne baba öpücüğü Küçük Hafıza Oyunları. Bazen hafıza oyunları, zihni canlı tutar. Gerçekten motive eder.

Mekân Değişikliği Her Zaman İyidir. Mutfakta siz yemek yaparken oda testini çözebilir. Enerjisini kaybetmesine müsaade etmeyin. Ve hep söylüyorum onu çok sevdiğinizi biliyorum. Sevginizi gösterin en iyi motive edicidir.

SEVGİYLE...