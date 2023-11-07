TFF’nin konteynerleri

TFF, deprem sonrası mağdur olan ve depremden etkilenen kulüplere yazı göndererek, talep formları göndererek ‘Amatör spor kulüplerine sahip çıkılacak’ umudu vererek bugüne kadar bekletti. Ancak hâlâ -Hatay hariç- amatör spor kulüplerine bırakın konteyner vermek, bir dönüş dahi yapılmadı. TFF yetkililerini arıyoruz.

TFF konteyner yetkisini AFAD’a vermiş. Şayet yetkili AFAD ise, TFF amatör spor kulüplerine neden yazı gönderdi? Çıkıp bir yetkili kamuoyunu aydınlatsın. Malatya’da yirmiye yakın kulübün soyunma odaları, irtibat büroları depremde yıkılacak. Evrak ve malzemelerini koyacakları bir yerleri bile kalmadı.

Yirmi bir metre kare konteynerlere yerleşen depremzede kulüpler malzemesini nereye koyacak birileri anlatsın. Amatör sahipsiz derken ve sahiplenilmiyor derken bizlere ‘Kardeşim nedir bu amatör spor?’ tepkisini verenlere sesleniyorum. Çocuklarımıza ve gençlere spor yaptırmak, alkol ile uyuşturucudan uzak tutmak için gönüllü olan insanlara bir nebze olsun destek olun. Şahsım olarak kulüp temsilcisi sıfatı ile başvurmadığım kurum kalmadı. Ne valilik ne de belediye bu konuda amatör spor kulüplerine destek olmadığı gibi bir kelime dahi etmiyorlar.

Sayın Selahattin Gürkan, Orduzu, Pınar Başına gerçekten güzel bir eser kazandırılmış. Ancak binlerce amatör sporcunun kullanacağı ve amatör spor kulüplerinin işine yarayacak bir olgudan tamamen uzak. Bakıldığında tüm amatör spor kulüpleri Yeşiltepe’de bulunan, biri kullanılmaz halde olan, iki sahaya mahkûm edilmiş. Yarın seçim geldiğinde, geçmiş seçimler gibi kurumları ziyaret edip söz verecekler. İnanın yine yapmayacaklar ve verdikleri sözü tutmayacaklar, daha önce verdikleri sözleri tutmadıkları gibi.