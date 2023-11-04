Yıkılmasının 10. ayında 100. yıl coşkusu

Şubat ayı depremleri sonucu ağır hasarlı bir kent durumuna düşen Malatya, Cumhuriyetin 100.yılını çok büyük bir coşku ile kutladı. Bu gururu yaşatan Malatya halkı her ne kadar zor durumda olsa dahi meydanları boş bırakmadı. Etkinlikler ve kutlamalara Cumhuriyet Bayramı öncesinde başlandı ve 29 Ekim’de enkaza dönen Malatya sokaklarında bu sefer yas değil bayram vardı.

Konteyner kentlerden meydanlara gelenlerin ellerinde bayraklar eksik olmadı. 100.yılın 29 Ekim’ine şahit olmak bambaşka bir durumdu. Çünkü aylardır enkazlar, molozlar ve toz duman içerisinde olan kentin havası değişmiş, insanların barınma telaşı kaybolmuş ve meydanlar Ay-Yıldıza bürünmüştü. Tüyleri diken diken eden bir merasim havası hâkimdi Malatya’ya.

Belki de bu, 100.yılı görmemizi, kutlamamızı sağlayan en büyük güçtür. Bu bayramda Malatya, Mustafa Kemal’in “Mevzubahis vatansa; gerisi teferruattır” sözünü en iyi doğrulayan kent oldu. Yıkımları yapan dev gibi iş makinelerinin üzerinde bile bayraklar vardı. Mevzubahis vatandı, cumhuriyetti, Ata’mızın emanetiydi. Geri kalan her şey teferruat oldu.

Bu yüzden kolay yıkılmaz bu ülke. Açlıkla yoksullukla kazanıldı, varlık içinde teslim edilmez kimselere. Nice yüzyıllar görmek dileğiyle. Seninle gurur duyuyoruz Malatya.