6-8 KASIM’A DİKKAT

Biliyorsunuz Malatya’da hak sahipliği başvurularının sonuçları açıklandı. Bir sürü insan nasıl hareket edeceğini halen bilmiyor. Ben kısa bir özet geçeyim.

Öncelikte e-Devlet üzerinden veya bölgesinde askıya çıkarılan listelerden sonuçlarınızı mutlaka öğrenin. Eğer red cevabı yoksa şimdilik yapacak bir şeyiniz yok. Beklemeye devam. Konut, iş yeri, ahır kura ve teslimi için ilerleyen zamanda hak sahipliği kazanan vatandaşlar ile iletişime geçilecek.

Ama eğer red cevabı almışsanız o zaman dikkat! Hak sahipliği talebiniz reddedilmişse ve bu karara itirazınız var ise belirtilen tarihler arasında mutlaka itiraz başvurusu yapın.

İtiraz başvuruları e-devlet üzerinden, itiraz başvuru ofislerinden, diğer illerdeki AFAD il müdürlüklerinden yapılabilecek. İtirazlarınızı her ilçe için ayrı ayrı verilen 15 gün aralığında yapabileceksiniz.

Peki, hangi ilçe ne zaman itiraz başvurusu yapabilecek? İşte busabahmalatya.com’un ilgili haberinde geçen tarihler:

TÜM İLÇELERİN İTİRAZ BAŞVURU TARİHLERİ

Buna göre itiraz başvuru yerleri ve tarihleri ise şu şekilde:

Akçadağ; Akçadağ Kaymakamlığı, 25.10.2023-08.11.2023 tarihleri arasında,

Arapgir; Arapgir Kaymakamlığı, 02.10.2023-16.10.2023 tarihleri arasında,

Arguvan; Arguvan Kaymakamlığı, 19.10.2023-02.11.2023 tarihleri arasında,

Battalgazi; Battalgazi Kaymakamlığı ve Kapalıçarşı Üstü, 25.10.2023-08.11.2023 tarihleri arasında,

Darende; Darende Kaymakamlığı, 19.10.2023-02.11.2023 tarihleri arasında,

Doğanşehir; Doğanşehir Kaymakamlığı, 06.10.2023-20.10.2023 tarihleri arasında,

Doğanyol; Doğanyol Kaymakamlığı, 25.10.2023-08.11.2023 tarihleri arasında,

Hekimhan; Hekimhan Kaymakamlığı, 25.10.2023-08.11.2023 tarihleri arasında,

Kale; Kale Kaymakamlığı, 25.10.2023-08.11.2023 tarihleri arasında,

Kuluncak; Kuluncak Kaymakamlığı, 02.10.2023-16.10.2023 tarihleri arasında,

Pütürge; Pütürge Kaymakamlığı, 25.10.2023-08.11.2023 tarihleri arasında,

Yazıhan; Yazıhan Kaymakamlığı, 02.10.2023-16.10.2023 tarihleri arasında,

Yeşilyurt; Yeşilyurt Kaymakamlığı, 23.10.2023-06.11.2023 tarihleri arasında, belirtilen yerlere 15 gün içinde başvurularak yapılabilecek.

Özellikle depremden en çok etkilenen Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri buna dikkat etsin. Yeşilyurt için son tarih 6 Kasım’ken, Battalgazi için 8 Kasım…

Bu arada itiraz sonuçları ise belirtilen başvuru tarihlerden son gün baz alınarak bir ay sonra açıklanacak.