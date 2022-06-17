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Makak maymunları Malatya Hayvanat Bahçesi’nde

Makak maymunları Malatya Hayvanat Bahçesi’nde
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Makak maymunları Malatya Hayvanat Bahçesi’nde

Türkiye-İran sınırında yakalan 3 makak maymunu Malatya Hayvanat Bahçesi’ne getirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hanifi Acar, Ağrı Gürbulak Gümrük Sınır Kapısın’da yakalanan 3 makak maymunun Malatya Hayvanat Bahçesi’ne getirildiğini belirterek, ”Doğa Koruma 13. Bölge Müdürlüğü Ağrı Şube Müdürlüğü tarafından Gürbulak Gümrük Sınır Kapısı’nda yakalanan 3 tane Makak maymunu Büyükşehir Belediyemiz Hayvanat Bahçesine getirildi. Bu nedenle Ağrı Doğa Koruma Şube Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da böyle bir olayla karşılaştıklarında Doğu Anadolu Bölgesi’nin tek hayvanat bahçesi olan Malatya Büyükşehir Belediyemizin Hayvanat Bahçesi’ne teslim etmelerini arzu ediyoruz. Bize teslim edilmek üzere getirilen 3 adet makak maymununu karantinaya aldık. Veteriner hekimlerimiz tarafından bakımları yapıldıktan ve belli bir alıştırma süresinden sonra normal hayatlarına geçeceklerini tahmin ediyoruz. Malatya’mız için hayırlı olsun” dedi. (İHA)

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