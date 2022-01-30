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Anasayfa / Asayiş / Mahsur kalanların jandarma kurtardı

Mahsur kalanların jandarma kurtardı

mahsur kalanların jandarma kurtardı
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Düzce-Yığılca ilçe yolunda seyir halindeyken araçlarını şarampole kaydırarak mahsur kalan 2 kişi için jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, karlı yolda ulaştıkları vatandaşların aracını çekerek, donmaktan kurtardı.

Düzce’nin Yığılca ilçesi ile bağlantısını sağlayan yolun Hasanlar Barajı mevkiinde yolda seyreden hafif ticari araç buzlanma sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi şarampole kaydı. Uzun uğraşlara rağmen araç kaydığı yerden çıkartılamayınca, olay yerine jandarma asayiş timi sevk edildi. Jandarma ekibi aracı bulunduğu yerden halat yardımıyla çekerek kurtardı.

Donmaktan kurtulan vatandaşlar ise jandarma ekiplerine teşekkür ederek yollarına devam etti.

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