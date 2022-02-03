DOLAR

13,5693$%0.67

EURO

15,3341%0.56

STERLİN

18,4457£%0.76

GRAM ALTIN

785,48%0,37

ÇEYREK ALTIN

1.278,00%0,08

BİTCOİN

499356฿%-4.37801

Akşam Vakti a 17:58
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Mahsur kalanları kurtardılar, sevinçten böyle oynadılar

Mahsur kalanları kurtardılar, sevinçten böyle oynadılar

mahsur kalanları kurtardılar, sevinçten böyle oynadılar
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan besicileri kurtaran ekipler, sevinçten oynadı.

İlçeye bağlı Çubukharmanı ve Büyükçakır Mahalle’sinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan besiciler, belediyeden yardım istedi. Zorlu kış şartlarına rağmen bölgeye giderek yolları açan ekipler, besicileri kurtardı. Dönüş yolunda açtıkları oyun havasıyla oynayan iş makinesi operatörlerinin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de, “Çubukharmanı ve Büyükçakır Mahallemizde mahsur kalan besicilerimizin yolunu kardan temizleyip kurtardıktan sonra belediye iş makinesi operatörlerimizin sevinci” diyerek görüntüyü paylaştı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Duruşmada tahliye aldı, kalp krizi geçirdi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.