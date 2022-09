Mahrukatçılar alt yapı istiyor

Esnaflar su baskınından şikayetçi

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Sonbaharın yaklaşması ve yağmurların yağması ile birlikte mahrukatçılar sitesi esnafı, olsa su baskınlarının önüne geçmek için yetkililerden yardım bekliyor. Su baskınlarını önlemek için kendi çabalarıyla dolgu çalışmaları yaptıklarını ifade eden esnaf Saim Kolcu, “Buraya dolgu yapılıyor. Kuzey Çevre Yolu buradan geçiyor bunun altına herhangi bir menfez ya da başka bir şey yapılmadı su olduğu gibi orada birikiyor şimdi arkadaşlarımız dolgu yapmaya çalışıyorlar ama oraya dolgu yapılınca bu sefer o dükkânın önünde yer alan diğer dükkânları su basacak” dedi.

Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde yer alan Mahrukatçılar Sitesi esnafları sonbaharın yaklaşması ile birlikte su baskını riski ile karşı karşıyalar. Altyapı alanında yaşadıkları sıkıntıları BUSABAH gazetesine anlatan esnaflar önemli açıklamalarda bulundular.

Yağmur yağdığı zaman yollardan akan suların mahrukatçılar sitesinin arka tarafında biriktiğini ve burada yer alan esnafların dükkânlarını su bastığını ifade eden esnaf Saim Kolcu, “Yağmur yağınca arka taraftaki birkaç esnaf arkadaşımızın iş yerini sular basıyor. Bir, bir buçuk metreye kadar çıkıyor su mesafesi, bununla ilgili arkadaşlar belediyelere başvurdular. Buraya bir logar yaptılar ama kaldırmıyor çok düşük. Yağmur yağdığı zaman arkadaşlarımızın penceresi, kapısı suyun yüzeyine çıkıyor. Bununla ilgili yetkililere başvuruldu ama herhangi bir çözüm yolu bulamadılar. Buraya dolgu yapılıyor. Kuzey Çevre Yolu buradan geçiyor bunun altına herhangi bir menfez ya da başka bir şey yapılmadı su olduğu gibi orada birikiyor şimdi arkadaşlarımız dolgu yapmaya çalışıyorlar ama oraya dolgu yapılınca bu sefer o dükkânın önünde yer alan diğer dükkânları su basacak. Bununla ilgili yetkililer hiçbir çalışma yapmıyorlar” şeklinde konuştu.

2,5 yıldır mahrukatçılar sitesinde esnaflık yaptığını belirten Nazım Durmuş, mahrukatçılar sitesinde yaşadıkları en büyük sorunlardan birinin asfalt sorunu olduğunu ve yetkililerin bu soruna duyarlılık gösterip çalışma yaparak bu sorundan kurtulduklarını söyledi.

“EN BÜYÜK SORUNUMUZ SU BASKINLARI”

Sonbahar ve kış aylarının yaklaşması ile birlikte en büyük sorunlarının su baskını olduğunu dile getiren Durmuş, “Burası bölgenin alt kısmında kaldığı için her sene sonbahar, kış ve ilkbaharda yağmurların yoğun olduğu dönemlerde su baskını oluyor. Malzemelerimiz tamamen su içinde kalıyor bunu önlemek için logar alt yapısının yapılması, temizlenmesi ve büyütülmesi lazım ama bunların hiçbiri yapılmıyor, bugüne kadar yapılmadı birçok kez de sözlü ve yazılı olarak müracaatlarımız oldu fakat hiç birinde bir sonuç alamadık. Yetkililerden bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz çünkü burada bir tek ben değil, birçok esnaf bu konuda mağdur. Yağmur yağdığı zaman malzemelerimiz zarar görüyor, bunun bir an önce çözülmesi için yetkililerden destek ve yardım bekliyoruz.” İfadelerine yer verdi.

“MALZEMELERİMİZ HEP SUYUN ALTINDA KALIYOR”

Su baskınını önlemek için yaptıkları çalışmalardan bahseden esnaf Sinan Demir,“Yağmur yağdığı zaman mahrukatçılar sitesinden gelen su tamamen bu alanlara birikiyor. Malzemelerimiz hep suyun altında kalıyor kendi imkânlarımızla bir şekilde dolgu yapmaya çalışıyoruz, su seviyesinin üstüne çıkmaya çalışıyoruz, yol yapılmış ama suyun tahliyesi için her hangi bir köprü veya gider yapılmamış mağduruz. Yetkililerin buraya el atıp, bize yardımcı olmalarını bekliyoruz, bir yağmurda malzemelerimiz talan oluyor zarar görüyor. Kendi imkânlarımızla dolgu yaparak bir şekilde su seviyesinin üstüne çıkmaya çalışıyoruz” dedi.