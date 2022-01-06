mahkemelik oldukları kişiyle çocuk yuvasına ’oyuncak’ alarak uzlaştılar

Samsun’da maddi hasarlı trafik kazasında darp sonucu adliyelik olan taraflar, ’çocuk yuvasındaki çocuklara oyuncak alınması’ şartıyla uzlaştı.

Samsun’da K.S. ile D.K. ve eşi Ö.K. arasında maddi hasarlı trafik kazası sonucu anlaşmazlık çıktı. K.S.’nin D.K. ve eşi Ö.K.’ye “Hakaret edip saldırıp darp ettiği” iddiasıyla hakkında asliye ceza mahkemesinde dava açıldı. Dava dosyası tarafların barışıp anlaşmaları için uzlaştırmacı Nalan Demirtaş’a verildi. Demirtaş devreye girerek her iki tarafla görüşüp yargı yükünün hafiflemesi ve taraflar arasındaki barışın sağlanması için uzlaştırmak istedi. D.K. ve eşi Ö.K. kendilerine saldıran K.S.’nin çocuk yuvasında kalan çocuklara 500 lira değerinde oyuncak alması karşılığında şikayetten vazgeçeceğini söyledi. Uzlaştırmacı Nalan Demirtaş K.S.’ye karşı tarafın uzlaşma talebini iletti. K.S. de bu isteği kabul ederek 500 lira değerinde çeşitli oyuncaklar alıp teslim etti. Demirtaş da Samsun Valiliği Süleyman Yançatoral Çocuk Evleri ile temasa geçip söz konusu oyuncakları burada kalan çocuklara dağılması için kurum müdürü Songül Gürsel’e teslim etti.

Müştekilerin çocuk yuvasına oyuncak bağışı için uzlaştığını belirten uzlaştırmacı Nalan Demirtaş, “Bizde bu oyuncakları getirip teslim ettik. Uzlaştırmanın toplumda yaygınlaşması için güzel bir olaya vesile oldular. Biz uzlaştırmacılar olarak toplumda yaygınlaştırılması için örnek teşkil etmesini istiyoruz” dedi.