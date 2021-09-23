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Mahkemeden Satılık Tarla!
Malatya Doğanşehir’de 143.050 m² sulu tarla mahkemeden satılıktır.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Altıntop Mahallesi, Tophüyük mevkii, 251 nolu
Parsel, sulu tarla
Adresi : Doğanşehir ilçesi Altıntop mahallesi
Yüzölçümü : 143.050,00 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 1.235.952,00 TL” ifadelerine yer verildi.
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