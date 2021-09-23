DOLAR

8,7710$%1.34

EURO

10,3112%1.92

STERLİN

12,0758£%2.34

GRAM ALTIN

493,78%0,39

ÇEYREK ALTIN

7.832,35%0,25

BİTCOİN

385179฿%2.6323

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya HAFİF YAĞMUR 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Ekonomi / Mahkemeden Satılık Tarla!

Mahkemeden Satılık Tarla!

Malatya Doğanşehir'de 143.050 m² sulu tarla mahkemeden satılıktır.

mahkemeden satılık tarla!
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Mahkemeden Satılık Tarla!

Malatya Doğanşehir’de 143.050 m² sulu tarla mahkemeden satılıktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Altıntop Mahallesi, Tophüyük mevkii, 251 nolu
Parsel, sulu tarla
Adresi Doğanşehir ilçesi Altıntop mahallesi
Yüzölçümü 143.050,00 m2
İmar Durumu Yok
Kıymeti 1.235.952,00 TL” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Arguvan’da 1000 dönüme kabak ekilecek!

HIZLI YORUM YAP

r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.