Mahkemeden Satılık Tarla

Malatya Yeşilyurt, Gündüzbey Mahallesinde 2000 m² tarla mahkemeden satılıktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”apunun Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Gündüzbey Mah. AhmediHamdi mevkii 4951 parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmayıp, zirai olarak üzerinde çeşitli yaşlarda ağaçlar bulunmaktadır. Arazi yapısı olarak az eğimli bir yapıya sahiptir.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu tarlanın muhammen bedeli 162.200 ₺ olarak açıklanırken ilk satış gününün 20 Ekim olduğu belirtildi.

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