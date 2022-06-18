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Mahkemeden Satılık Tarla
Malatya Akçadağ’da 9.848 m² tarla mahkemeden satılıktır.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Malatya İl, Akçadağ İlçe, 108 Ada, 63 Parsel, İKİNCİLER Mahalle/Köy, Hasan pınarı mevkii Mevkii, Taşınmaz tapuda tarla vasfındadır. Orta eğimlidir. herhangi bir su kaynağı bulunmamaktadır. Kadastro yolu vardır.” ifadelerine yer verildi.
Söz konusu arsanın muhammen bedeli ise 147.725 ₺ olarak belirtildi.
Sözleşmeli bilişim personeli alınacak