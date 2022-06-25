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Anasayfa / Ekonomi / Mahkemeden satılık tarım arazisi

Mahkemeden satılık tarım arazisi

Mahkemeden satılık tarım arazisi
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Mahkemeden satılık tarım arazisi

Malatya Akçadağ’da tarım arazisi mahkemeden satılıktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Malatya İl, Akçadağ İlçe, 199 Ada, 64 Parsel, Doğanlar Mahalle/Köy, Kol Mevkiinde yer alan taşınmaz susuz tarla vasfındadır.Su kaynağıve kadastro yolu yoktur.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu arazinin muhammen bedeli 466.500 ₺ olarak açıklanırken ilk satış günü ise 25.07.2022 olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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