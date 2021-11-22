Mahkemeden Satılık Tarım Arazisi

Yeşilyurt’ta 9.903 m² tarım arazisi mahkemeden satılıktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre , “Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, Cihadiye Mahalle, 251 Ada, 11 Parsel. 27/05/2021 keşif tarihi itibariyle taşınmaz kayısı bahçesidir ancak üzerindeki kayısı ağaçlarının tamamı kurumuştur. Taşınmaz T. Grubu: Kahverengi, Bünye: Kumlu Killi tın, Geçirgenlik: Orta, Derinlik: İyi, Eğim:% 3-5, Sulu/Susuz: Sulu, Sınıf ve Cinsi: I. Tarla özelliktedir. Taşınmaza ulaşım karayolu araçları ile sağlanmaktadır. Kuruyan kayısı ağaçlarının odun değeri 4.000,00 TL olan miktar taşınmazın kıymet miktarına eklenmiştir” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu arazinin ilk satış günü 04.01.2022 olarak belirtildi.

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