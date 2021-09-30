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Mahkemeden Satılık Tarım Arazisi
Malatya Darende’de 17388 m² tarım arazisi mahkemeden satılıktır.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Malatya ili Darende ilçesi Çaybaşı mahallesi Akyazı-Maltepe mevki 203 ada 6 parsel 17.388,77 m2 yüzölçümü ilekayısı bahçesi vasfı ile tapuda kayıtlıdır. Taşınmaz tapuda kayısı bahçesi olmasına rağmen keşif sırasında taşınmazın üzerinde dikili -ekili tarımsal bir ürünün bulunmadığı, tamamen boş olduğu, toprak yapısının orta bünyeli, orta derinlikte kumlu – tınlı yapıda tuzluluk ve drenaj sorunu olmayan 2.sınıf sulu tarım arazisidir.” ifadelerine yer verildi.
Söz konusu arazinin ilk satış günü 10 Ekim olarak belirtildi.
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