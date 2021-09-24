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Mahkemeden Satılık Meyve Bahçesi
Malatya Yeşilyurt’ta 458 m² alanlı meyve bahçesi mahkemeden satılıktır.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 1921 Ada, 16 Parsel, Aşağıbağlar Mahallesindedir. Arsa Bahçe niteliğindeki taşınmazın üzerinde 24 adet ağaç ile brüt 70 m2 net 55 m2 büyüklüğünde tek katlı yığma yapı bulunmaktadır. Yapı; 2 oda, 1 giriş, 1 mutfak, wc ve banyodan oluşmaktadır. Sobalı yapının giriş kapısı ve pencereleri PVC, dış pencereler ve giriş kapısı demir korkuluk, iç kapılar ahşap doğramadır. Yerer mozaik, ıslak zeminler seramik, çatı ahşap üzeri kiremit kaplamdır.” ifadelerine yer verildi.
Tütün Üreticileri Dertlerini Anlattı
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