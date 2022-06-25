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Mahkemeden satılık meyve bahçesi

Mahkemeden satılık meyve bahçesi
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Mahkemeden satılık meyve bahçesi

Malatya Yeşilyurt’ta 1.750 m² meyve bahçesi mahkemeden satılıktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Tapunun Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Gündüzbey Mah. Yelköprü mevkii, 265 Parsel her türlü altyapı, üstyapı ve ulaşım hizmetlerinden faydalanır eğimli bir arazi yapısına sahip üzerinde yapı yok, kayısı, kavak, dut, erik, elma ve asma ağaçları bulunmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu bahçenin muhammen bedeli ise 1.526.500 ₺ olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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