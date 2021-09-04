mahkemeden satılık konut

Malatya Arguvan, Ermişli Mahallesinde 2 katlı konut mahkemeden satılıktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Malatya İl, Arguvan İlçe, 133 Ada, 18 Parsel, ERMİŞLİ Mahalle/Köy, Köyiçi mevkii Mevkii, Taşınmaz Üzerinde 80-90 yaşlarında taş duvar ve çamur harçlı 1 adet tek katlı ahır, 50-60 yaşlarında 1 adet iki katlı konut niteliğinde yapı ile 35-40 yaşlarında 4 adet dut ağacı brüt 256 m2 net 192 m2 alana sahip, Ahır olarak kullanılan tek katlı yapı taş duvar ve çamur harçla sıvalı olup çatı örtüsü bulunmamakta olup toprak kaplıdır. Konut olarak kullanılan yapının zemin katı kısmen ahır kısmen mesken, 2.katı mesken Tavan ağaç, zemin kısmen beton dış kapı demir iç kapılar ahşap, duvarlar çamur sıvalıdır. Çatı, sac örtüsü ile kaplamadır. Isıtma sistemi sobadır.” ifadelerine yer verildi.

Muhammen bedeli 61.118 ₺ olan söz konusu konutun ilk satış günü 13 Ekim olarak belirtildi.

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