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Anasayfa / Ekonomi / Mahkemeden Satılık Kerpiç Ev

Mahkemeden Satılık Kerpiç Ev

Malatya Yeşilyurt'ta tek katlı kerpiç ev mahkemeden satılıktır.

mahkemeden satılık kerpiç ev
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Mahkemeden Satılık Kerpiç Ev

Malatya Yeşilyurt’ta tek katlı kerpiç ev mahkemeden satılıktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 765 Ada, 12 Parsel, ÇARMUZU Mahalle/Köy, Taşınmaz üzerinde bulunan tek katlı Bahçeli Kerpiç Ev vasfında kapı ve pencerelerinin kısmen kırık olduğu, bina içinin dışarıdan görülebildiği, giriş kapısı demir iç kapıları ahşap doğrama, pencereleri ahşap, çatısı kiremit kaplama alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Muhammen bedeli 90.000 ₺ olan İhalenin ilk satış günü 2 Ekim olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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