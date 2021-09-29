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Mahkemeden Satılık Kayısı Bahçesi
Malatya Yeşilyurt’ta 11094 m² kayısı bahçesi mahkemeden satılıktır.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 175 Ada, 3 Parsel, İkizce Mahalle, Morigediği Mevkiindedir. Tapuda susuz tarla olan taşınmaz kapama kayısı bahçesi olarak değerlendirilecektir. Halihazırda taşınmazın üzerinde 20 yaşlarda kayısı ağaçları ve değişik yaş ve çeşitte ağaçlar mevcuttur.” ifadelerine yer verildi.
Söz konusu bahçenin ilk satış günü 8 Kasım olarak belirtildi.
“2. el piyasasına güvenirliliği getirir”
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