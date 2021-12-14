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Mahkemeden Satılık Bina ve Arsa!

Malatya Darende'de 722 m² arsa ve metruk bina mahkemeden satılıktır.

mahkemeden satılık bina ve arsa!
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Mahkemeden Satılık Bina ve Arsa!

Malatya Darende’de 722 m² arsa ve metruk bina mahkemeden satılıktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Malatya ili Darende ilçesi Palanga mahallesi 130 ada 4 parsel sayılı taşınmaz Tek Katlı Kerpiç Ev ve Odunluk ve Arsa vasfı ile tapuda kayıtlıdır. Taşınmaz meskun mahal içerisinde olup kıymet takdiri sırasında taşınmaz üzerinde bulunan takribi 50-60 yıllık iki katlı üzeri çatılı zemin katı depo, ahır, samanlık üst katı ise mesken olarak kullanılmış kısmen yıkık ekonomik değerini yitirmiş metruk bir yapıdır. Taşınmaz imar planı dışında olup mücavir alan içerisindedir. Taşınmazın kuzeyi Darende – Elbistan yoluna cephelidir.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu arsanın muhammen bedeli ise 20.000 ₺ olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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