mahkemeden satılık bina

Malatya Battalgazi’de 3 katlı bina mahkemeden satılıktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Malatya İl, Battalgazi İlçe, 467 Ada, 193 Parsel, Saray Mahalle, Çöşnük Asbuzu Dernek Yolu Mevkii, Sulu Tarla vasfındaki taşınmaz arsa olarak değerlendirilmiş olup Belediyenin her türlü Altyapı hizmetlerinde faydalanır durumdadır. Taşınmaz üzerinde 3 katlı bina ve yıpranmaya yüz tutan maddi değeri olamayan depo bulunmaktadır. Bu daireler brüt 130 m², nt 108 m² olup toplam alan brüt 390 m², net alan 324 ² dir. Hemen yan taraftan apartman girişi bulunan bina boyalı, çatısı ahşap üzeri kiremit kaplama, girişi demir doğramadır. Daireler 3+1 tipinde olup, girişi çelik, iç kapıları ahşap, pencereleri pvc doğramadır. Giriş ve ıslak hacimleri seramik, odaları parke kaplama olan dairelerde bireysel kombi mevcuttur.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu binanın muhammen bedeli 550.800 ₺ olarak belirtilirken ilk satış gününün 14 Aralık olduğu açıklandı.

İlana ulaşmak için tıklayınız…