mahkemeden satılık bina!

Malatya Battalgazide 2649 m² bina mahkemeden satılıktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Malatya İl, Battalgazi İlçe, 1526 Ada, 15 Parsel, Mustafapaşa Mahallesindedir. Taşınmazın üzerinde bodrum + zemin + 4 katlı betonarme bulunmaktadır. Yapı; 1526 ada 15 ve 16 parsel nolu taşınmazlar üzerinde kalmaktadır. Brüt 3.532 m2 alanına (2649 net kullanım alanına sahip) sahip B+Z+4 katlı kargas betonarme binanın zemin kat oturumu 576 m2, normal katlar oturumları 626 m2 dir.Yapının tapuda bağımsız birimleri oluşturulmamış olup kat irtifakı bulunmamaktadır. Doğalgaz, elektrik ve su bağlantıları bulunmaktadır. Asansörlü 20 daire bulunmaktadır. Dış pencere ve dış kapı doğramaları değişkenlik göstermekle beraber ahşap veya pvc doğramadır. Isınma sistemi doğalgazdır. Bina; 2 adet 2+1, 2 adet dubleks 16 adedi 3+1 daireden oluşmaktadır. Islak alanlar seramik, odalar ve salon tabanları parke döşelidir.” ifadelerine yer verildi.

İlanın ilk satış günü 1 Kasım olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…