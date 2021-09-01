Mahkemeden Satılık Bina

Malatya Yeşilyurt, Gündüzbey Mahallesinde bulunan bina mahkemeden satılık.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Tapunun Malatya ili Yeşilyurt İlçesi Gündüzbey mah. 2321 parsel üzerinde kısmı bodrumu bulunan tek katlı bir yapı bulunmaktadır. Tek katlı sıvalı-boyalı kiremit çatı örtüsü ile kaplıdır. Pencerelerin çoğu PVC doğramadır. Elektrik ve suyu mevcuttur. Belediyenin her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz üzerinde çeşitli yaş ve çeşitte ağaçlar bulunmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu binanın muhammen bedeli 220.460 ₺ olarak belirtildi.

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