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Mahkemeden Satılık Bahçeli Kerpiç Ev

Malatya Battalgazi'de 113 m² bahçeli kerpiç ev mahkemeden satılıktır.

mahkemeden satılık bahçeli kerpiç ev
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Mahkemeden Satılık Bahçeli Kerpiç Ev

Malatya Battalgazi’de 113 m² bahçeli kerpiç ev mahkemeden satılıktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Malatya İl, Battalgazi İlçe, Sarıcıoğlu Mahallesi, 932 Ada, 4 Parsel. Taşınmaz üzerinde brüt 113 m² büyüklüğünde konut olarak kullanılan tek katlı yığma bina, 15 m² büyüklüğünde odunluk-depo bulunmaktadır. Odunluk-depo tarzındaki kerpiç yapı oldukça yıpranmış olup ekonomik değeri bulunmamaktadır. Mesken:3 oda, 1 salon, mutfak, banyo ve wc’den ibarettir. Mutfak ve wc altı seramik kaplama diğer alanlar şap-mozaik kaplamadır. Dış kapı demir doğrama, pencereler ahşap doğrama ve demir korkuluk, tavan ağaç olup ısıtma sistemi soba, çatısı ahşap üzeri kiremit kaplamadır. Taşınmazın niteliği “Bahçeli Kerpiç Ev”dir.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu evin muhammen bedeli 154.672 ₺ olduğu belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız… 

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