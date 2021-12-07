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Anasayfa / Ekonomi / Mahkemeden Satılık Bahçe

Mahkemeden Satılık Bahçe

Malatya Yeşilyurt'ta 1.000 m² alanlı mesken, ağıl, müştemilat ve bahçe mahkemeden satılıktır.

mahkemeden satılık bahçe
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Mahkemeden Satılık Bahçe

Malatya Yeşilyurt’ta 1.000 m² alanlı mesken, ağıl, müştemilat ve bahçe mahkemeden satılıktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, Cumhurıyet Örnekköy Mah. Eskihanaltı Mevkii, 93 Parsel. Parsel kollivyal toprak grubunda yer alan killi tınlı toprak bünyeli ortalama eğimi %5 civarında orta derin toprak profilli ve geçirgenliği iyi olan tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde farklı tür ve çeşitte ve meyveli/meyvesiz ağaçlar ile 1 adet mesken, 1 adet ağıl, ve 1 adet depo niteliğinde yapı bulunmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu bahçenin muhammen bedeli 237.231 ₺ olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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