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Mahkemeden Satılık Bahçe

Malatya Yeşilyurt'ta 610 m² bahçe mahkemeden satılıktır.

mahkemeden satılık bahçe
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Mahkemeden Satılık Bahçe

Malatya Yeşilyurt’ta 610 m² bahçe mahkemeden satılıktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre,”Tapunun Malatya İli,Yeşilyurt İlçesi, Hıroğlu Mah. 239 ada 26 parsel nolu Bahçe vasıflı etrafı 40 metre boyunca yaklaşık 1 metre yüksekliğinde taş duvar ve panel çit ile çevrilmiştir. Taşınmazda muhtelif cins ve çeşitli yaşlarda meyve ağaçları,1 adet 15 m2 büyüklüğünde ahşap kamelya, 1 adet wc bulunmaktadır. Yola terk işlemi henüz yapılamamıştır. Belediyenin tüm alt ve üst yapı imkanları bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu bahçenin muhammen bedeli 249.963 ₺ olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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