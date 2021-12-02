mahkemeden satılık bahçe

Malatya Yeşilyurt’ta 5000 m² kayısı bahçesi mahkemeden satılıktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, Sütlüce Mah. 1384 Parseldir. Taşınmazın tapudaki niteliği “Kayısı Bahçesi”dir. Taşınmazın toprak özellikleri;T.Grubu:kahverengi, Bünye:kumlu-tınlı, Derinlik:orta, Geçirgenlik:iyi, Sınıfı:II, Sulu/Susuz-Cinsi:Sulu/Bahçe şeklindedir. Taşınmaz DSİ tarafından yaptırılan kanallar vasıtasıyla gelen su ile sulunmaktadır. Taşınmaz hafif eğimli bir yapıya sahiptir. Marjinal tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde farklı tür ve çeşitte ve meyveli/meyvesiz ağaçlar bulunmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu bahçenin 1.139.169 ₺ olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…