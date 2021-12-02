DOLAR

13,6835$%0.12

EURO

15,5135%-0.19

STERLİN

18,3186£%-0.15

GRAM ALTIN

777,75%-0,13

ÇEYREK ALTIN

12.265,31%0,00

BİTCOİN

776559฿%2.57033

İmsak Vakti a 05:51
Malatya AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Ekonomi / Mahkemeden Satılık Bahçe

Mahkemeden Satılık Bahçe

Malatya Yeşilyurt'ta 5000 m² kayısı bahçesi mahkemeden satılıktır.

mahkemeden satılık bahçe
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Mahkemeden Satılık Bahçe

Malatya Yeşilyurt’ta 5000 m² kayısı bahçesi mahkemeden satılıktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, Sütlüce Mah. 1384 Parseldir. Taşınmazın tapudaki niteliği “Kayısı Bahçesi”dir. Taşınmazın toprak özellikleri;T.Grubu:kahverengi, Bünye:kumlu-tınlı, Derinlik:orta, Geçirgenlik:iyi, Sınıfı:II, Sulu/Susuz-Cinsi:Sulu/Bahçe şeklindedir. Taşınmaz DSİ tarafından yaptırılan kanallar vasıtasıyla gelen su ile sulunmaktadır. Taşınmaz hafif eğimli bir yapıya sahiptir. Marjinal tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde farklı tür ve çeşitte ve meyveli/meyvesiz ağaçlar bulunmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu bahçenin 1.139.169 ₺ olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Öğretim Görevlisi Alınacak!

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.