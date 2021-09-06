Mahkemeden Satılık Bahçe

Yeşilyurt’ta 200 kök kiraz ağacı dikili 13.711 m² bahçe mahkemeden satılıktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 52 Ada, 8 Parsel, MOLLAKASIM Mahalle/Köy, Üzerinde brüt 110 m2 net kullanım alanı 82 m2 yüz ölçüme sahip tek katlı yığma mesken ile 12 m² büyüklüğünde betonarme havuz bulunmaktadır. 4 oda 1 salondan oluşan mesken tek katlı olup ısınma sistemi doğalgazdır. Dış kapı demir, iç kapılar ve pencereler pvc doğrama, ıslak zeminler seramik, odalar parke, tavan kontrplak, çatı kiremit kaplamadır. Belediyenin tüm alt ve üst yapı imkânlarından faydalanmaktadır. Üzerinde çeşitli yaş ve cinste meyve ağacı vardır.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu bahçenin muhammen bedeli 2.939.310 ₺ olarak belirtilirken ilk satış gününün 27 Ekim olduğu duyuruldu.

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