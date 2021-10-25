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Anasayfa / Ekonomi / Mahkemeden Satılık Arsa

Mahkemeden Satılık Arsa

Battalgazi'de 408 m² tarla mahkemeden satılıktır.

mahkemeden satılık arsa
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Mahkemeden Satılık Arsa

Battalgazi’de 408 m² tarla mahkemeden satılıktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Malatya İl, Battalgazi İlçe, 467 Ada, 193 Parsel, Saray Mahalle, Çöşnük Asbuzu Dernek Yolu Mevkii, Sulu Tarla vasfındaki taşınmaz arsa olarak değerlendirilmiş olup Belediyenin her türlü Altyapı hizmetlerinde faydalanır durumdadır. Taşınmaz üzerinde 3 katlı bina ve yıpranmaya yüz tutan maddi değeri olamayan depo bulunmaktadır. Bu daireler brüt 130 m², nt 108 m² olup toplam alan brüt 390 m², net alan 324 ² dir. Hemen yan taraftan apartman girişi bulunan bina boyalı, çatısı ahşap üzeri kiremit kaplama, girişi demir doğramadır.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu arsanın muhammen bedeli 550.800 ₺ 14 Aralık olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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