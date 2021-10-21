mahkemeden satılık arsa

Malatya Yeşilyurt’ta 96 m² arsa ve iki katlı yapı mahkemeden satılıktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 1573 Parsel, Yakınca Mahalle, Köyiçi Mevkiindedir. Taşınmaz üzerindeki 2 katlı kerpiç yapı ile 3 adet iki yaşında kiraz fidanı bulunmaktadır. (1573 ve 1574 parseller üzerinde yaklaşık 330 m2 brüt alana sahip tek bir yapı bulunmaktadır.) Keşif gününde dış kapı kilitli olduğundan iç teşrifatına bakılamamıştır. Dış kapı ve pencereler ahşap doğrama, ısıtma sobalı, çatısı ahşap üzeri kiremit kaplamadır. Yapının ekonomik ömrünü doldurmuştur. Değeri bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu arsanın muhammen bedeli 33.630 ₺ olarak belirtilirken ilk satış gününün 30 Kasım olduğu açıklandı.

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