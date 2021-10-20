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Mahkemeden Satılık Arsa!
Malatya Yeşilyurt’ta 225 m² arsa mahkemeden satılıktır.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Tapunun Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Bostanbaşı mah. 156 ada, 19 nolu parsel üzerindeçeşitli yaş ve cinste ağaçlar bulunmaktadır.” ifadelerine yer verildi.
Söz konusu arsanın muhammen bedeli 293.200 ₺ olarak belirtilirken ilk satış gününün 29 Haziran 2022 olduğu açıklandı.
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